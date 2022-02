Fiscalía de Jalisco reafirma confusión en caso de Eduardo Salomón y confirma tres detenidos: “No tenía ninguna relación”

Los vecinos de Los Fresnos II organizaron una colecta para poder llevar a cabo el funeral de Eduardo Salomón (Foto: Facebook/ En Tlajomulco)

La titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, confirmó que el adolescente de 16 años Eduardo Salomón Puertos Gaytán fue confundido con otra persona el pasado viernes 4 de febrero, cuando tres sujetos desconocidos irrumpieron en su casa y se lo llevaron a una finca para asesinarlo.

“Nuestra víctima no tenía ningún tipo de relación con las personas que hoy están puestas a disposición del juez. Respecto a las líneas de investigación que hemos estado agotando, definitivamente esta víctima es un adolescente tranquilo, que no se metía en problemas y circunstancialmente por estar los imputados buscando a una persona diversa, es por la que llega a suceder todo esto. Él no tenía ninguna relación y ninguna actividad delictiva que pudiera ligarlo absolutamente a nada”, explicó Trujillo Cuevas en conferencia de prensa.

También confirmó que hasta el momento van tres detenidos por el asesinato del adolescente y otra persona mayor de edad que también fue encontrada en uno de los inmuebles requisados. Los tres imputados fueron identificados como Jesús Erasmo, Elvia y María Guadalupe, quienes permanecerán en prisión preventiva por el término constitucional mientras sigue la continuación de la audiencia el próximo viernes 11 de febrero.

El mediodía de este miércoles fueron imputados los tres detenidos por los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado. Una vez que fueron puestos a disposición del juez que los requería se abrió la audiencia inicial en la que el agente ministerial expuso los señalamientos en su contra y les imputó los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado.

Eduardo Salomón Puertos Gaytán, el adolescente de 16 años cuya muerte causó gran indignación y conmovió a todo el país

Información en desarrollo...