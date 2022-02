Jalisco: convocaron marcha para exigir justicia por el asesinato de Eduardo Salomón

Los vecinos de Los Fresnos II organizaron una colecta para poder llevar a cabo el funeral de Eduardo Salomón (Foto: Facebook/ En Tlajomulco)

El asesinato de Eduardo Salomón Puertos Gaytán, un adolescente de 16 años, ha causado gran indignación en el estado gobernado por Enrique Alfaro Ramírez.

Colectivos de familias en busca de sus seres queridos convocaron a una marcha pacífica para pedir justicia por el homicidio de Eduardo Salomón y pronta respuesta de las autoridades jaliscienses. La protesta tendrá lugar este martes 8 de febrero en punto de las 10:00 horas en la Glorieta de las y los Desaparecidos, ubicada en el cruce de Chapultepec y Niños Héroes, y concluirá en el Palacio de Gobierno de Guadalajara.

Los colectivos que se han sumado a la manifestación son Luz de Esperanza, 1 = a Todos, Hasta Encontrarles, Entre Cielo y Tierra, y el colectivo Altos Sur Jalisco en busca de ti.

“La familia que integramos el Colectivo Luz de Esperanza nos sumamos a la pena que embarga a la familia de Eduardo Salomón Puertos Gaytán, y condenamos los hechos de su sustracción y de todos los desaparecidos de nuestra Entidad. Ya basta de desapariciones Forzadas”.

Convocaron a marcha pacífica para exigir justicia por Eduardo Salomón (Foto: Colectivo Luz de Esperanza)

Este lunes 7 de febrero los vecinos del fraccionamiento Los Fresnos 2, en Tlajomulco, colocaron veladoras, fotografías y un arreglo floral afuera de la casa del joven que fue encontrado sin vida este domingo seis de febrero tras haber sido sustraído de su propio domicilio por tres sujetos encapuchados. Según las primeras investigaciones, se habrían equivocado de casa.

“La verdad yo tengo mucha empatía con los padres y la verdad no quisiera estar en su situación. Que hagan su trabajo como debe ser y que se haga justicia nada más eso es lo que pide uno, justicia”, señaló una vecina a El Occidental.

Los vecinos también organizaron una colecta para apoyar económicamente a los padres del menor y poder llevar a cabo el funeral a las 14:00 horas de este lunes. “El dinero se está recabando en general para los gastos, porque los papás pues tienen cuatro niños y son chiquitos, necesitan pañales, leche y lo que se necesita más que nada para ellos”, explicó una testigo.

Todo aquel que desee apoyar a los padres de Lalo, como era conocido, podrán hacerlo a través de una transferencia al número de cuenta 4152313812705924 a nombre de Laura Elena Gaytan Macías, madre del menor, detalló una de las vecinas.

Eduardo Salomón Puertos Gaytán (Foto: TikTok)

La casa del adolescente se encuentra cerrada con cadena y candado y en la fachada se aprecia un agujero por impacto bala. Eduardo Salomón habría sido sustraído de su domicilio el viernes 4 de febrero alrededor de las 14:30 horas, tras la llegada de sujetos desconocidos a su casa, quienes tocaron fuertemente la puerta principal exigiendo que se les abriera.

Ante esto, el menor le pidió a sus dos hermanos menores que se escondieran el baño, mientras que él llamó a su padre para comunicarle la situación; Eduardo Salomón Puertos, su padre, le instruyó que no abriera la puerta y se refugiara.

Posteriormente, los sujetos lograron ingresar por medio de la fuerza, lo cual fue escuchado por el padre del menor, quien recibió peticiones de ayuda de parte de su hijo, así lo señaló en una entrevista para medios locales:

“Me come el corazón porque no dejo de escuchar: ‘ayúdame, papá’”, dijo el hombre y continuó: “ha de estar con muchísimo miedo. Sabe que no hizo nada malo, sabe que cuidó a sus hermanos por el solo hecho que les dijo que se metieran al baño, prefirió ser él”.

“Me tocó ver la camioneta, yo venía de la tienda y me tocó ver la camioneta, pero nunca me imaginé lo que estaba pasando ya me metí y creo que a los 3 o 4 minutos escuché los disparos [...] Lo que escuche fueron los forcejeos, los golpes en las puertas y ya después los balazos y fue cuando nos alarmamos más”, dijo una vecina a Milenio.

El gobernador de Jalisco aseguró que desde el momento de la desaparición de Eduardo Puertos y su asesinato “ha estado dando seguimiento personal al tema” y señaló que este lunes se reunió con el nuevo fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez, para conocer los avances de las indagatorias “de un caso que ha lastimado e indignado a todo Jalisco”.

