Cuánto cuesta viajar a Zipolite, la famosa playa de México

Zipolite es un de las más atractivas playas del Pacífico mexicano, en Oaxaca. (Foto: Archivo)

Viajar es uno de los placeres preferidos de la mayoría de las personas y las y los mexicanos tienen la ventaja de que el país ofrece un sinfín de destinos para acampar, disfrutar del frío y gozar del calor. Si se es amante de climas cálidos, la aventura y lo poco convencional, la playa Zipolite es la opción indicada, ya que destaca en el territorio por ofrecer una particularidad a sus visitantes: es un balneario nudista.

Se trata de un destino tranquilo ubicado en la costa del Pacífico en el estado de Oaxaca, específicamente en el municipio de San Pedro Pochutla, a 3 kilómetros de Puerto Ángel. Si se quiere salir de la rutina para adentrarse a un lugar único, este sitio ofrece hermosos paisajes, gran variedad de restaurantes y bares para pasar momentos inolvidables con los seres queridos.

Zipolite es una buena opción para aprender a surfear, ya que se dan clases por tan sólo 400 pesos. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

El costo para visitar a la también llamada “playa del amor” varía de acuerdo a lo que se busque, sin embargo, si se cuenta con poco presupuesto hay hoteles que brindan costos accesibles que van desde 464 pesos por habitación hasta los 875 por noche. Cabe destacar, que en la mayoría de estos paquetes no se incluye el desayuno completo, pues éste implica un costo adicional de aproximadamente 200 y 400 pesos, dependiendo del tiempo de estancia.

Las cabañas también son una gran elección debido a que hay algunos establecimientos que ofrecen costos más bajos que los hoteles (390 pesos la noche). Asimismo, los precios pueden elevarse hasta los 900 según las características del inmueble.

Por otra parte, si la única preocupación es pasarla bien, hay paquetes que incluyen vuelo redondo y hospedaje a costos que oscilan entre los 4 mil 700 y los 15 mil 200 pesos. La cantidad total depende de los días que dure la estancia, los servicios que se busquen, la aerolínea que se contrate y el destino del que se partirá.

Si la Ciudad de México es el punto de salida se pueden contratar viajes redondos desde mil 241 a 5 mil 463 pesos aterrizando en Huatulco, y de 2 mil pesos a 5 mil 908 con llegada a Puerto Escondido. Cabe aclarar que el aeropuerto más cercano es el de Huatulco, pues éste se encuentra a tan sólo 41 kilómetros. De acuerdo con información de los visitantes, si se llega por esta vía, el costo de los taxis hasta Zipolite es de 300 a 600 pesos.

La playa Zipolite destaca por ofrecer a los turistas varias actividades como el surf, snorkel y yoga.

No obstante, viajar en automóvil también es una opción. Si se elige esta vía para salir de la capital se tiene que tomar en cuenta que el recorrido será aproximadamente de once horas y media. Se puede llegar por Puebla, de ahí a Oaxaca y finalmente se atraviesa la Sierra Sur, aunque es importante mencionar que este último tramo se caracteriza por las curvas, situación que puede provocar mareos si no se está acostumbrado a viajar por este tipo de lugares.

Si las curvas no son la mejor elección se puede cambiar la ruta. En ese caso se tiene que llegar primero a Acapulco y recorrer toda la costa del Pacífico hasta llegar a la playa. Si no se cuenta con carro, los autobuses son una alternativa ideal para llegar al sitio turístico con precios que van desde los 700 pesos hasta los mil 565 pesos el viaje sencillos.

Este lugar figura por ser una de las playas nudistas más famosas del país. (Foto: Instagram/viamexico)

Se debe considerar que el precio total varía según la zona, la temporada, la cercanía a la playa y los servicios que se ofrecen en los establecimientos. En algunos lugares se puede contar con alberca, comedor, spa y área de juegos, mientras que otros sólo ofrecen los servicio básicos de estancia, entre los que están servicio de WiFi, habitación sencilla y agua caliente.

Finalmente, en múltiples reseñas de visitantes se recalca que hay varias opciones para comer a un precio asequible en las zonas aledañas. Además, la playa no sólo se distingue por el nudismo, también existen diversas actividades que atraen a todo tipo de turistas como el surf, snorkel, actividades al aire libre y yoga. De igual forma, se pueden tomar clases para aprender a surfear por un costo de 400 pesos.

