Ricardo Monreal lanzó contundente advertencia a presidenciables de Morena rumbo a 2024: “Les voy a ganar”

Monreal envió una advertencia a los presidenciables de Morena (Foto: Tw @RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado (Jucopo), reafirmó su deseo de participar en la convocatoria de las elecciones presidenciales en 2024 a México y aseguró que tiene buenas posibilidades de salir victorioso de la contienda electoral.

Las declaraciones del funcionario se realizaron durante una conferencia de prensa durante su reciente visita a Michoacán y el senador recalcó que respetaba a los posibles candidatos de Morena: Claudia Sheinbaum, Jefa del Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, secretario de Gobernación y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

A pesar de ello, Monreal aprovechó la ocasión para enviarles una advertencia: “Me temo decirles que les voy a ganar”. Asimismo, remarcó que él no considera que las encuestas sean el método más adecuado para elegir a los candidatos y esperó que se realicen elecciones primarias para la selección de quienes participarán en el proceso electoral de 2024.

“Yo no creo en las encuestas, respeto a las encuestadoras, pero no creo que sea el mejor método (...) Me siento en mi plenitud de lucidez, de salud y experiencia acumulada, y también de optimismo y alegría”, añadió.

Monreal añadió que se siente seguro con la experiencia que ha acumulado a lo largo de los años, por lo que se considera capaz de dirigir al país o enfrentar los retos y desafíos del país.

Ricardo Monreal volvió a insistir con la derogación del delito de ultrajes a la autoridad (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Cabe recordar que Monreal, quien también es el presidente de la banca de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, habló hace unos días sobre una supuesta ruptura dentro del partido guinda luego de que se cancelara la Comisión Especial en Veracruz.

Al término de la VIII Reunión Plenaria de Morena, el político mencionó que “la bancada está bien”, pese a la solicitud del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, de “no perder el tiempo en estériles batallas internas”.

“Seguirá habiendo diferencias en temas específicos, pero eso es parte de la pluralidad y la diversidad al interior de Morena, es normal, pero estamos unidos en lo fundamental. Hubo buenas reuniones, intercambio de opiniones con los secretarios y los senadores y senadoras actúan con mucha libertad, pero yo diría que mi balance es que hay unidad y que hay claridad en los propósitos, las metas y los objetivos”, declaró Monreal Ávila para los medios de comunicación.

Asimismo, añadió que “es una opinión que respeta” al ser cuestionado sobre los señalamientos por parte del representante de la Segob.

el presidente de la Jucopo pidió respetar a la oposición para el desarrollo y aprobación de las reformas que tiene previstas la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan)

“(...) Empiecen ahora a hacer más tarea política, que no perdamos el tiempo en estériles batallas al interior. Eso no vale la pena, creo que hay que regresar al territorio, a nosotros nos gustaría ver, sí desde luego en el debate de las Cámaras, a nuestros legisladores, pero hoy reflexionemos si es tiempo de estar cerca de los ciudadanos, cerca de la gente”, dijo Adán Augusto López durante la Reunión Plenaria del partido guinda.

Finalmente, el presidente de la Jucopo pidió respetar a la oposición para el desarrollo y aprobación de las reformas que tiene previstas la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Necesitamos la oposición, sin la oposición no salen las reformas, no nos alcanza sólo a nosotros y a nuestros aliados, entonces hay que actuar con prudencia, con inteligencia y con respeto a la oposición. Eso es lo que creo”, aseveró Monreal.

SEGUIR LEYENDO