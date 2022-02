Presuntos normalistas y miembros de la CNTE intentaron bloquear línea ferroviaria en Michoacán

Los manifestantes se enfrentaron con miembros de la Guardia Nacional y de la SSP (foto: Cortesía)

Se registró un nuevo enfrentamiento entre la Guardia Nacional (GN) y Policía de Michoacán con presuntos estudiantes normalistas y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las vías del tren en Caltzontzin, municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán.

De acuerdo a reportes obtenidos por Infobae México los manifestantes fueron repelidos por miembros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) e integrantes de la GN ante el intento de un nuevo bloqueo por parte de la miembros de la CNTE. Sin embargo, los manifestantes lanzaron piedras, palos y cuetones a los elementos de la Guardia Nacional aunque no se han reportado heridos.

Para el bloqueo derribaron dos árboles en la salida a la Cofradía sobre la línea ferroviaria. Ya se habían expresado planes para bloquear las vías en protesta contra el gobierno estatal por parte del grupo conocido como “Poder Base”, quienes hicieron un llamado a los integrantes de la base de Educación Indígena a las 10 de la mañana en la plaza Caltzontzin para tomar las vías que pasan por el lugar.

Derribaron dos árboles para bloquear las vías (foto: Cortesía)

“Poder de Base” de la Sección XVIII es conocida como el ala radical que compone el magisterio michoacano. Han hecho demandas al gobierno del estado a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla como la remoción del director de Educación Indígena. A través de redes sociales han aclarado que se trata de “maestros de educación indígena, no delincuentes ni radicales como se nos ha estado criminalizando”.

Este es otro intento por tomar las vías por parte de los manifestantes pues desde la semana pasada, el 2 de febrero, también se presentaron enfrentamientos de civiles con la GN en la que hubo un saldo de 8 policías heridos y 2 de la GN. Los agentes resguardaban las vías para garantizar el paso de diversas mercancías provenientes del Puerto Lázaro Cárdenas y que son vitales para el funcionamiento de diversas industrias.

También se registró ese día la quema de llantas en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 24 por presuntos normalistas, donde acudieron los elementos de la SSP para liberarlo.

Los manifestantes lanzaron cohetes, palos y piedras a la policía y la Guardia Nacional (foto: Cortesía)

La jornada de lucha de los miembros de la CNTE planea mantenerse ante la falta de negociaciones exitosas entre el gobierno de Ramírez Bedolla y los miembros de la CNTE ante la asignación de personas que, de acuerdo con los miembros de “Poder Base” Sección XVIII en una rueda de prensa, incurren en actos de corrupción y están relacionados con el robo de combustibles, mejor conocido como huachicoleo.

Entre las demandas del grupo está la designación de Lázaro Márquez al frente de Educación Indígena en lugar de David Robledo Robles y la realización de pagos pendientes a integrantes de la Coordinadora. El secretario general del grupo, Benjamín Hernández, mencionó que se planea seguir con la jornada de lucha y bloquear la línea a partir del 18 de febrero.

“Y en Michoacán, si no se le pone atención, si no se privilegia el buscar rutas y alternativas, sí podemos llegar a momentos complicados, porque los compañeros en escenarios que se presenten y que se genere complicación no van a dar marcha atrás”, declaró en rueda de prensa.

A estos enfrentamientos se suma el reciente con normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en la que los manifestantes tomaron un tráiler de la empresa Soriana y lo utilizaron para embestir a los elementos de la Guardia Nacional. Los estudiantes habían tomado la caseta de cobro de la Autopista del Sol, en el estado de Guerrero.

