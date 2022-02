Ex ejecutivo de Bake Hughes desconocía que su arrendatario era el hijo de AMLO

José Ramón López Beltrán (Foto: Facebook)

Luego de que una investigación periodística revelara que el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), José Ramón López Beltrán, cuenta con dos propiedades en Estados Unidos con un valor cercano al millón de dólares, las críticas a la administración del tabasqueño no han cesado.

Ante ello, el portal de noticias Bloomerg informó que el ex ejecutivo de la empresa Bake Hughes, Keith Schilling,mencionó que desconocía que su arrendatario era José Ramón López Beltrán.

“No tenía ninguna relación previa, conexión personal o familiaridad con el arrendatario o la familia del arrendatario de ninguna forma o manera”, señaló Schilling en un comunicado de prensa enviado vía correo electrónico a Bloomerg. “En cualquiera de mis roles en Baker Hughes, no tenía responsabilidad por ninguna actividad comercial o contrato en, o relacionado con, México”, añadió.

De acuerdo con dicho medio, Schilling laboró en Bake Hughes entre 2016 y 2019. Asimismo, el ex ejecutivo indicó que su casa fue rentada desde agosto de 2019 hasta julio de 2020 y el pago se efectuaba de manera mensual.

“Como es práctica estándar cuando me mudo por trabajo, alquilé mi casa de propiedad personal en el área de Houston a un tercero desde agosto de 2019 hasta julio de 2020. Las partes celebraron un contrato de alquiler típico a precio de mercado. Me pagaban mensualmente, de acuerdo con los términos del contrato de alquiler”, indicó el ex ejecutivo de Bake Hughes.

