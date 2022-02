“A las mujeres no las escucha”: Denise Maerker estalló contra AMLO por defender a Salmerón y Macedonio

Denise arremetió contra AMLO (Foto: Instagram @denisemaerker_oficial)

Después de que Pedro Salmerón declinara como candidato a embajador de Panamá, tras los señalamientos de acoso sexual en su contra, Denise Maerker arremetió contra el actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por defenderlo.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la comunicadora indicó que el mandatario se ha posicionado en repetidas ocasiones a favor de funcionarios o políticos que han sido señalados como abusadores o violentadores de mujeres.

“Como mujer quiero decir que me impacta escuchar a un presidente que cobija, protege y demuestra enorme empatía por Pedro Salmerón y por Salgado Macedonio. No le escucho una palabra sobre las mujeres que son víctimas de violencia de género”, escribió la comunicadora.

Asimismo puntualizó algunos de los argumentos que ha utilizado AMLO para justificar a estos personajes de la esfera política.

“En el caso de Pedro Salmerón, porque no hay denuncias. En el caso de Salgado Macedonio, porque no había sentencias, pero sí denuncias. El presidente manda un mensaje a las mujeres: No nos ve ni nos escucha”, dijo Maerker.

Además, condenó que la actitud del constituyente era una muestra de la poca intención que tiene para escuchar las demandas de las mujeres y de las víctimas de violencia.

El presidente defendió a Salemerón (Foto: Presidencia de México)

“Lo que el presidente ha hecho en los casos Salgado Macedonio y Pedro Salmerón es enfrentarse a un movimiento que pide un trato digno, humano y respetuoso para las mujeres. Y a las mujeres no las escucha”, expresó.

Cabe recordar que hace unos días, Panamá rechazó a Pedro Salmerón como embajador, sin embargo, a modo de solventar el rechazo, López Obrador expresó su interés por presentar una propuesta para incluirlo en el equipo presidencial como su asesor personal en la elaboración de un texto sobre los fraudes en México.

“Lo estimo mucho y lo considero un historiador de primer nivel, de lo mejor del país. Un estudioso de la historia en México(...) Vamos a buscar la forma para utilizar los conocimientos de Pedro”, ahondó.

“(...) Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en presidencia una historia sobre los fraudes electorales en México. Sería buenísimo”, comentó en la mañanera de este 01 de febrero.

En tanto, la senadora suplente, Jesusa Rodríguez, será propuesta como nueva candidata a embajadora de México en Panamá.

Salmerón cuenta con denuncias de acoso sexual (Foto: Facebook/Pedro Salmerón)

El Doctor en Historia ha sido acusado por al menos ocho mujeres de perpetrar actos de acoso sexual - algunos desde el 2019 - ante instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y el propio partido de AMLO, Morena.

No obstante, la postura del Jefe del Ejecutivo ha sido clara: sin una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), no se proseguirá a realizar alguna investigación, ni mucho menos acciones para atender el caso.

Por otra parte, Félix Salgado Macedonio, senador de Morena y llamado gobernador de facto en Guerrero, carga con tres denuncias por abuso y acoso sexual desde 2016; a la fecha aún hay una carpeta de investigación abierta en su contra.

Además, se le acusa de recibir sobornos por parte de Edgar Valdez Villarreal, la Barbie, operador de los Beltrán Leyva en Acapulco.

