Senadora de Morena salió en defensa de Pedro Salmerón: “Deben ser consideradas un foco de alerta”

La senadora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Martha Lucía Mícher Camarena, salió en defensa de Pedro Salmerón luego de que ante se designación como embajador de México en Panamá se retomaran las acusaciones en su contra por acoso sexual.

Fue el pasado 17 de enero cuando se diera a conocer el nuevo puesto de Salmerón; sin embargo, tras su designación, usuarias de redes sociales, activistas y personajes cercanos a la esfera política del país manifestaron su descontento con el hashgtag #UnVioladorNoDebeSerEmbajador en Twitter, debido a que en años pasados la ex militante del partido Morena y activista feminista, Estefanía Veloz, expusiera su experiencia con el exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones en México (INEHRM).

Ante ello, la senadora morenista compartió una reflexión en donde mencionó que “las denuncias públicas de actos de presunto acoso sexual imputadas en redes en ningún momento han sido ni pueden ser descalificadas, pero sí deben de ser consideradas un foco de alerta al momento de analizar la viabilidad de cualquier nombramiento”.

“En tanto no existan denuncias formales o se acompañe a la víctimas a formalizar las acusaciones que han realizado en forma pública, las autoridades mexicanas y el propio Senado de la República tiene el principio de apegarse al principio de presunción de inocencia”, se lee en el comunicado.

Martha Lucía Mícher dijo que desde su postura como senadora ha defendido a las víctimas de acoso (Foto: Twitter/@MaluMicher)

Sin embargo, comentó que eso no quiere decir que no se le debe a escuchar a las mujeres que han emitido alguna denuncia. También dijo que desde su postura como senadora ha salido en defensa de quien haya sido víctima de algún tipo de agresión.

Por su parte, durante su conferencia matutina del miércoles 19 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que las denuncias públicas sean suficientes “para hacer justicia” a las víctimas, pues, recalcó, son susceptibles a emplearse como golpeteos políticos, especialmente si el presunto agresor se desempeña en el servicio público o diplomacia.

“No se puede juzgar a nadie si no hay pruebas (...) Cualquier gente que no sea bien visto por los medios, lo destruyen. Son campañas de linchamientos. No juicios sumarios y más cuando se trata de juicios políticos” aseveró el presidente.

AMLO volvió a defender a Salmerón en su conferencia matutina (Foto: GALOCAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Fue el 11 de septiembre de 2020 cuando la conductora de Versión Extendida, externó que ella, junto con siete mujeres militantes del partido guinda, interpusieron una queja por acoso al interior de Morena en contra de Salmerón.

De acuerdo con el relato que compartió Veloz en su cuenta de Twitter, el académico tuvo un modus operandi muy similar con todas las víctimas, pues durante sus visitas a diferentes estados de la república en la precampaña del ahora mandatario mexicano “acosaba e insultaba a quienes lo rechazaban”.

Agregó que no fue la primera vez que esto ocurría pues, según sus declaraciones, dentro del partido guinda conocían cómo es que se comportaba Salmerón; sin embargo, expresó que presuntamente estaba protegido por sus “amigos importantes”, los cuales evitaban que enfrentara las acciones provenientes de sus actos.

Estefanía Veloz pidió a Marcelo Ebrard reconsiderar el nombramiento de Salmerón (Foto: Instagram/estefaniavloz)

“Les cuento que en 2017 nos juntamos 8 compañeras del partido -Morena- para ponerle una queja a Pedro Salmerón por acosador. Resulta que en todos los estados que visitó durante campaña acosaba e insultaba (públicamente) a quienes lo rechazaban. El partido sabe quién es Pedro, pero tiene amigos muy importantes, estos de la vieja guardia de izquierda, los que toman decisiones”, expresó la activista.

No obstante, en una de sus últimas declaraciones en redes sociales, Veloz pidió al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, pidió reconsiderar la designación del historiador.

Asimismo, en 2019, Pedro Salmerón también fue denunciado por acoso en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) por medio del del movimiento Me Too.

