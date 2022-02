Roberto Palazuelos: el día en que el actor estuvo a punto de perder la vida

Roberto Palazuelos es un actor y empresario mexicano. Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux

Hace unos días, el 21 de enero, se dio a conocer que el actor y empresario Roberto Palazuelos se había registrado como precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, abanderado por el partido Movimiento Ciudadano. Esto, luego de que el también abogado no fuera respaldado por la alianza PAN-PRD.

Ese día, Palazuelos enfatizó que no solo se trataba de un proyecto por la gubernatura, sino por la nación, en el que se sentía identificado. “Estoy comprometido con el movimiento y con el proyecto para el estado; antes de ser precandidato, soy un ecologista de corazón, soy un protector de la flora y de la fauna y creo que le va a llegar a Quintana Roo su primer gobernador ecologista”, enfatizó el empresario.

Palazuelos es un hombre que de manera continua se encuentra en la polémica. Apenas el pasado 31 de enero, el actor festejó su cumpleaños 55 al lado de su padre, de quien dijo, es muy importante para él, pues fue quien le dio la vida y lo formó. Además, dio a conocer que hace poco se le detectó, a su padre, cáncer.

Un escándalo reciente del actor fue el de una mujer que dijo ser exempleada del restaurante Diamante K, ubicado en Tulum, y del cual Palazuelos es propietario. La mujer declaró que, para ahorrar gastos, el empresario pedía a sus empleados reciclar todo tipo de alimentos, desde pan, limones, jitomates, y hasta la mayonesa, algo que no cayó muy bien a los internautas, quienes lo criticaron.

El actor buscará ser gobernador de Quintana Roo abanderado del partido Movimiento Ciudadano. (Foto: Twitter/@MovCiudadanoMX)

El empresario ha sido entrevistado en varias ocasiones a lo largo de su vida. Una de estas entrevistas se la hizo el famoso conductor Yordi Rosado. En dicha entrevista, tocaron varios temas, uno de ellos, fue la adicción a las drogas que tuvo en algún momento de su carrera el actor.

En la entrevista, dijo que tras el éxito que tuvo la telenovela Muchachitas, la cual fue producida Televisa en 1991, se le “subió” la fama demasiado, sin embargo, hubo un momento en que se “cayó”. “Terminamos con un gran éxito, y viene mi segundo proyecto importantísimo, de súper protagonista, de novio de Biby Gaytan, de Dos mujeres, un camino con Erik Estrada, ahí yo ya traía problemas adictivos, ahí ya me empezaba a meter perico, la fama y el perico es la peor de las combinaciones, y entonces me acuerdo perfecto que en una filmación que estábamos haciendo en el Ajusco, Dos Mujeres, un camino, que ya estaba al aire, que era un madraz* también de cuarenta y tantos puntos de rating, un fenómeno, empezamos filmando en Tijuana y luego ya estábamos ahí en la Ciudad de México, y era la primera vez que llegaba Michael Jackson a México, entonces iba a ser el concierto en el (Estadio) Azteca, y a mí se me había acabado la droga, y teníamos un breack, y que se me ocurre bajar a ver al dealer”, dijo el actor.

Explicó que fue a ver al vendedor de droga en la avenida Toluca, en donde “lo agarró” el tráfico, por lo que no llegó a la hora que debía de regreso. “Llego como cuatro horas tarde, y que me corre la Rosa, y es cuando comienza la carrera de Sergio Sendel, cuando le dan la oportunidad a Sendel, que no había tenido un papel relevante, y ahí fue donde Sergio lo hizo muy bien”, dice.

Narra que estuvo metido en drogas desde los 20 hasta los 25 años, y que el punto en el que decidió dejarlo, fue por algo una experiencia muy fuerte. “Yo estaba en Acapulco, en una mansión del dueño de Impacto, de la revista Impacto, curiosamente la mansión me la acabo de comprar, me la compré años después, imagínate, yo siempre le decía a Pepe: P*t* Pepe, qué pinch* casota cabr*n, no mam*s, de verdad qué bendito eres que tengas esta casa, y ahora la compré”.

La entrevista fue realizada por Yordi Rosado. (Foto: Instagram/@yordirosadooficial)

Explicó que estaba en un Spring Breack, “me había ido al Acapulco Plaza, y me había levantado como a 18 gringas, de una misma escuela, les dije: come to the party, y me las trepé a un velero, y del velero nos fuimos a parar enfrente de la casa y de ahí nos bajamos a la casa, entonces traíamos un p*nche fiestón, en el que había de todo, música, droga, o sea, olvídate, y las chavitas preciosas”.

Menciona que por la fiesta en la que estaba llevaba tres días sin dormir y sin comer bien, “y en una de esas se me ocurre, en la madrugada, con el fiestón y el ruido, echarme un clavado a la alberca, al aventarme a la alberca, tanta droga, sin dormir, sin comer, el shock del frío, no sé qué me hizo que perdí, no el conocimiento, el sentido, no sabía para donde era la salida, entonces me pegaba hacia abajo, me pegaba hacia la pared, me abrí, me sacaron y me empecé a convulsionar, me hicieron así en el corazón, me hicieron respiración de boca a boca, dije: no mam*s güey, no no no, esto ya tiene que parar, esto ya es más fuerte que yo”, dice.

Explica que se empezaba a ver muy demacrado y se veía muy mal, y ahí fue cuando comenzó a tratar de dejar la droga, y logró dejarla como seis meses, y recayó, y en la tercera vez que lo intentó, fue cuando logró dejarlas.

