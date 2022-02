Quién es Luis Joaquín Méndez Ruiz, propuesto para ser fiscal de Jalisco tras renuncia de Gerardo Octavio Solís

Luis Joaquín Méndez Ruiz podría sustituír a Gerardo Octavio Solís Gómez si así lo aprueba el Congreso de Jalisco (Fotos: Cuartoscuro)

Después de tres años al frente de la Fiscalía General del estado de Jalisco (FGE), Octavio Solís Gómez presentó su renuncia ante el gobernador Enrique Alfaro, pues argumentó que situaciones de salud le impedirían continuar desarrollándose de manera efectiva en el puesto.

El puesto está libre desde este martes 1 de febrero, día en el cual el mandatario jalisciense aceptó la renuncia del exfuncionario, quien, según declaraciones de Alfaro, había extendido su estancia debido a la atención necesaria de casos importantes; por lo que el gobierno estatal mandó al Congreso local el perfil de Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien podría ser el próximo fiscal.

A pesar de que la ley marca que se pueden exponer hasta tres candidatos al puesto, el gobierno de Enrique Alfaro sólo propuso a Méndez Ruiz, quien se encuentra en el puesto de Fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal en la FGE desde abril del 2019.

El fiscal originario de Guadalajara es egresado de la Universidad Univer, en la cual cursó la carrera de derecho, recibiéndose en 2004, y en la misma cursó la especialidad de derecho penal en el año 2005, para posteriormente cursar la maestría en derecho constitucional y amparo en 2014, la cual tomó en la Universidad América Latina de la capital de Jalisco.

Gerardo Octavio Solís Gómez fue sometido a una operación en diciembre del 2021 (Foto: Captura de pantalla)

Antes de ser titular de la oficina de Investigación Criminal, fue asesor jurídico en la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, ciudad en la cual brindaba apoyo técnico al Primer Respondiente del municipio, quien mandaba ordenanzas al Ministerio Público.

Desde 2019, Méndez Ruiz dirige y coordina las diversas unidades al interior de la FGE que se dedican a cumplimentar las carpetas de investigación por delitos de alto impacto en la entidad, además de encargarse de las averiguaciones previas que todavía están bajo el sistema penal tradicional.

El fiscal cuenta con certificación del nuevo sistema de justicia penal otorgado por la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la cual recibió en 2015. Asimismo, ha sido académico en diferentes instituciones educativas a lo largo del estado de Jalisco, en las cuales ha impartido materias relacionadas con el derecho.

Mediante un comunicado, Gerardo Octavio Solís Gómez comunicó este martes 1 de febrero su salida “de manera anticipada” de la FGE, en el cual expresó lo siguiente:

El ejecutivo de Jalisco mandó sólo una propuesta al Congreso (Foto: EFE/Francisco Guasco/Archivo)

“No son momentos de regatear horas de trabajo, al tema de seguridad pública y la procuración de justicia por lo que, en un ejercicio de honestidad intelectual y ética profesional, he decidido tomar esa decisión. Quiero agradecer a todos esos servidores públicos que de manera anónima y desinteresada me acompañaron en este esfuerzo. Varios perdieron la vida, otros la salud y todos ellos la tranquilidad”, dijo el exfuncionario.

Por su parte, Enrique Alfaro agradeció por sus tres años de servicio al mando de la fiscalía estatal, pues destacó que se logró una reducción en los delitos que aquejan a la demarcación.

Además, reveló que el exfuncionario había pedido su separación del cargo desde diciembre del 2021, mes en el cual fue sometido a una intervención quirúrgica, de la cual no se dieron mayores detalles, pero se acordó entre ambos que fuera a principios de este año que diera a conocer su decisión de manera pública.

“En función de los tiempos que se acuerden con el Congreso veremos el tema de la definición de un encargado de despacho, el Fiscal estuvo en la reunión de Seguridad, está en funciones, estoy en la espera de unos minutos más de que el secretario general de Gobierno me informe cómo va a ser el proceso y los tiempos para desahogar este tema”, dijo el gobernador.

