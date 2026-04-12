Este es el setlist que Bruno Mars traerá a México con su Romantic Tour en el Estadio GNP Seguros

Bruno Mars realizará varios conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira internacional The Romantic Tour.
El cantante estadounidense presentará su nuevo álbum en la capital del país acompañado por Anderson .Paak como DJ Pee-Wee. Los eventos se anuncian para el cierre de 2026.
El álbum The Romantic contiene nueve canciones que exploran el amor en distintos estilos, desde el soul y el funk hasta influencias latinas. El sencillo de apertura, “Risk It All”, utiliza trompetas de mariachi, mientras que “I Just Might” y “Cha Cha Cha” completan la propuesta, orientada a temas de baile y reconciliación.
Bruno Mars reaparece así en la agenda musical con un material original que llega tras casi diez años del lanzamiento de “24K Magic”. El regreso del cantante ha generado amplia expectativa en el público mexicano, que considera estos conciertos entre los más esperados de la temporada.
La gira ya empezó, por lo que conocemos el setlist que Bruno Mars traerá al Estadio GNP Seguros.
Setlist del Romantic Tour de Bruno Mars
Risk It All
Cha Cha Cha
On My Soul
24K Magic
Treasure
God Was Showing Off
I Just Might
Perm
Why You Wanna Fight?
That’s What I Like
Something Serious
Blast Off
777
Fly as Me
Smokin Out the Window
Leave the Door Open
Marry You
Die With a Smile
It Will Rain
Talking to the Moon
When I Was Your Man
Versace on the Floor (Saxophone Only)
Locked Out of Heaven
Just the Way You Are
Uptown Funk
Dance With Me