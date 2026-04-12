Este es el setlist que Bruno Mars traerá a México con su Romantic Tour en el Estadio GNP Seguros

EFE/EPA/CHRIS TORRES

Bruno Mars realizará varios conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira internacional The Romantic Tour.

El cantante estadounidense presentará su nuevo álbum en la capital del país acompañado por Anderson .Paak como DJ Pee-Wee. Los eventos se anuncian para el cierre de 2026.

El álbum The Romantic contiene nueve canciones que exploran el amor en distintos estilos, desde el soul y el funk hasta influencias latinas. El sencillo de apertura, “Risk It All”, utiliza trompetas de mariachi, mientras que “I Just Might” y “Cha Cha Cha” completan la propuesta, orientada a temas de baile y reconciliación.

Bruno Mars reaparece así en la agenda musical con un material original que llega tras casi diez años del lanzamiento de “24K Magic”. El regreso del cantante ha generado amplia expectativa en el público mexicano, que considera estos conciertos entre los más esperados de la temporada.

La gira ya empezó, por lo que conocemos el setlist que Bruno Mars traerá al Estadio GNP Seguros.

Setlist del Romantic Tour de Bruno Mars

REUTERS/Daniel Cole

Risk It All

Cha Cha Cha

On My Soul

24K Magic

Treasure

God Was Showing Off

I Just Might

Perm

Why You Wanna Fight?

That’s What I Like

Something Serious

Blast Off

777

Fly as Me

Smokin Out the Window

Leave the Door Open

Marry You

Die With a Smile

It Will Rain

Talking to the Moon

When I Was Your Man

Versace on the Floor (Saxophone Only)

Locked Out of Heaven

Just the Way You Are

Uptown Funk

Dance With Me