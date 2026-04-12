América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

¿Dónde y a qué hora ver el América VS Cruz Azul?

América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Joven del Torneo de Clausura 2026 El Clásico Joven regresa con ambos equipos peleando en la zona alta y con mucho en juego rumbo a la Liguilla

Águilas y Cementeros protagonizarán uno de los partidos más importantes de la temporada regular. (Ilustración: Jovani Pérez)

Uno de los encuentros más atractivos del futbol mexicano está listo para robarse los reflectores este fin de semana. América y Cruz Azul volverán a encontrarse en el terreno de juego para disputar una nueva edición del Clásico Joven, compromiso correspondiente a la fecha 14 del Clausura 2026, en un choque que podría impactar directamente en la parte alta de la clasificación.