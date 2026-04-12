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América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

Sigue el minuto a minuto del América vs Cruz Azul de la jornada 14 del Clausura 2026 en el regreso del Coloso de Santa Úrsula a la Liga MX

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El renovado Estadio Azteca será testigo del esperado duelo entre los dos históricos clubes, que se enfrentan en medio de gran presión rumbo al cierre del torneo regular. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
El renovado Estadio Azteca será testigo del esperado duelo entre los dos históricos clubes, que se enfrentan en medio de gran presión rumbo al cierre del torneo regular. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
01:29 hsHoy

América llega al partido con dudas en cuanto a la presencia de algunos de sus referentes:

¿Henry Martín, Cristian Borja y Kevin Álvarez jugarán contra Cruz Azul?: esto se sabe

El conjunto azulcrema llegaría al Clásico Joven con bajas importantes, lo que obligará a Jardine a recurrir a variantes para mantener la competitividad

Sin Henry Martín, Cristian Borja ni Kevin Álvarez, las Águilas deberán confiar en jóvenes y alternativas para desafiar al sublíder del torneo en la jornada 14 del Clausura 2026. (Fotos: REUTERS)
Sin Henry Martín, Cristian Borja ni Kevin Álvarez, las Águilas deberán confiar en jóvenes y alternativas para desafiar al sublíder del torneo en la jornada 14 del Clausura 2026. (Fotos: REUTERS)

El Clásico Joven de este sábado 11 de abril llega en un momento crítico para el Club América. Las Águilas, que han vivido un Clausura 2026 trompicado, han sufrido bajas constantes durante el torneo.

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01:21 hsHoy

A sólo unas horas del esperado duelo entre Águilas y cementeros, el Estadio Banorte aún presenta zonas cerradas o en remodelación:

Así luce el Estadio Azteca a unas horas del regreso del América contra Cruz Azul

Con remodelaciones aún en marcha y una gran demanda de entradas, el Clásico Joven anticipa un duelo cargado de emociones en el renovado Coloso de Santa Úrsula

La reapertura parcial del histórico histórico Estadio Azteca llegará acompañada de innovaciones en infraestructura y sistemas de seguridad, ofreciendo a los aficionados una experiencia adaptada a estándares internacionales (FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM)
La reapertura parcial del histórico histórico Estadio Azteca llegará acompañada de innovaciones en infraestructura y sistemas de seguridad, ofreciendo a los aficionados una experiencia adaptada a estándares internacionales (FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM)

El Estadio Azteca se prepara para un momento histórico: el regreso del Club América a su casa tras casi dos años de remodelación.

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01:16 hsHoy

¿Dónde y a qué hora ver el América VS Cruz Azul?

América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Joven del Torneo de Clausura 2026

El Clásico Joven regresa con ambos equipos peleando en la zona alta y con mucho en juego rumbo a la Liguilla

Águilas y Cementeros protagonizarán uno de los partidos más importantes de la temporada regular. (Ilustración: Jovani Pérez)
Águilas y Cementeros protagonizarán uno de los partidos más importantes de la temporada regular. (Ilustración: Jovani Pérez)

Uno de los encuentros más atractivos del futbol mexicano está listo para robarse los reflectores este fin de semana. América y Cruz Azul volverán a encontrarse en el terreno de juego para disputar una nueva edición del Clásico Joven, compromiso correspondiente a la fecha 14 del Clausura 2026, en un choque que podría impactar directamente en la parte alta de la clasificación.

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01:15 hsHoy

El Clásico Joven regresa a la capital mexicana con un ingrediente especial: América y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Azteca tras casi dos años de remodelación, en medio de un ambiente de expectativa y presión para ambos equipos.

Ambos clubes llegan con realidades contrastantes. América atraviesa una mala racha de resultados y presenta bajas sensibles en su once titular, mientras que Cruz Azul se mantiene como sublíder, aunque sin victorias en sus últimos partidos.

El regreso al Coloso de Santa Úrsula marca además una nueva etapa para la Liga MX y sirve de antesala para el Mundial 2026. En este sentido, la rivalidad histórica y la urgencia por sumar puntos elevan la tensión en la previa del encuentro.

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