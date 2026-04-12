América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

El renovado Estadio Azteca será testigo del esperado duelo entre los dos históricos clubes, que se enfrentan en medio de gran presión rumbo al cierre del torneo regular. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
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América llega al partido con dudas en cuanto a la presencia de algunos de sus referentes:
La reapertura parcial del histórico histórico Estadio Azteca llegará acompañada de innovaciones en infraestructura y sistemas de seguridad, ofreciendo a los aficionados una experiencia adaptada a estándares internacionales (FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM)
El Estadio Azteca se prepara para un momento histórico: el regreso del Club América a su casa tras casi dos años de remodelación.
Águilas y Cementeros protagonizarán uno de los partidos más importantes de la temporada regular. (Ilustración: Jovani Pérez)
Uno de los encuentros más atractivos del futbol mexicano está listo para robarse los reflectores este fin de semana. América y Cruz Azul volverán a encontrarse en el terreno de juego para disputar una nueva edición del Clásico Joven, compromiso correspondiente a la fecha 14 del Clausura 2026, en un choque que podría impactar directamente en la parte alta de la clasificación.
El Clásico Joven regresa a la capital mexicana con un ingrediente especial: América y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Azteca tras casi dos años de remodelación, en medio de un ambiente de expectativa y presión para ambos equipos.
Ambos clubes llegan con realidades contrastantes. América atraviesa una mala racha de resultados y presenta bajas sensibles en su once titular, mientras que Cruz Azul se mantiene como sublíder, aunque sin victorias en sus últimos partidos.
El regreso al Coloso de Santa Úrsula marca además una nueva etapa para la Liga MX y sirve de antesala para el Mundial 2026. En este sentido, la rivalidad histórica y la urgencia por sumar puntos elevan la tensión en la previa del encuentro.