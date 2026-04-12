México

Glow Fest 2026 en México: recorrido, fechas y detalles del espectáculo lumínico internacional

La celebración prevé superar los 450 mil asistentes, beneficiando a sectores como el hotelero, restaurantero y comercial en Puebla

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El Centro Histórico de Puebla albergará durante nueve noches un recorrido de 2,4 kilómetros con proyecciones monumentales y edificios iluminados. (X/ @Gob_Puebla)
El Centro Histórico de Puebla albergará durante nueve noches un recorrido de 2,4 kilómetros con proyecciones monumentales y edificios iluminados. (X/ @Gob_Puebla)

La edición 2026 de Glow Fest en Puebla representa el primer desembarco de este festival fuera de Europa. Esta decisión refuerza el reconocimiento internacional de la capital poblana como una ciudad de gran riqueza cultural y arquitectónica.

Durante nueve noches, el Centro Histórico de Puebla será el escenario de un recorrido peatonal de 2,4 kilómetros, donde 15 edificios emblemáticos se iluminarán con espectáculos de arte digital y proyecciones monumentales.

El festival ofrecerá acceso gratuito a todas sus actividades, permitiendo que habitantes y visitantes disfruten de instalaciones creadas tanto por artistas internacionales como por talento local. Se espera que el evento supere los 450 mil asistentes y genere un impacto positivo en la economía local, beneficiando al sector turístico, la gastronomía y el comercio.

Glow Fest busca no solo sorprender con su despliegue visual, sino también fortalecer la identidad cultural de la ciudad y fomentar la convivencia en el espacio público. El ambiente será festivo y familiar: niñas, niños y estudiantes poblanos participarán activamente con proyectos propios, integrando su creatividad a la experiencia global del festival.

La expansión global de Glow Fest

Multitud baila frente a un escenario iluminado con símbolos de Acuario y un DJ tocando en el centro
El evento rápidamente se consolidó como uno de los encuentros más destacados en su género, atrayendo a cientos de miles de visitantes cada año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival internacional de luz conocido como Glow Fest nació en 2006 en Eindhoven, Países Bajos, como una iniciativa para revitalizar la identidad de la ciudad y celebrar su historia ligada a la industria de la iluminación.

Inspirado por eventos similares en Lyon, Francia, el festival fue impulsado por la colaboración entre el gobierno local, empresas de tecnología y organizaciones culturales.

Desde sus inicios, Glow Fest ha apostado por la innovación y la accesibilidad, invitando a artistas nacionales e internacionales a transformar edificios y espacios públicos en escenarios de arte lumínico.

El evento rápidamente se consolidó como uno de los encuentros más destacados en su género, atrayendo a cientos de miles de visitantes cada año. Con el tiempo, su presencia se extendió a municipios vecinos, permitiendo que más comunidades participaran y desarrollaran sus propias versiones del festival bajo el mismo espíritu de inclusión y creatividad.

Glow Fest se distingue por su enfoque en la participación ciudadana y en la construcción de puentes entre culturas y generaciones a través de la luz, el arte y la tecnología.

Innovación, inclusión y comunidad en lel Glow Fest

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El gobierno estatal y municipal han señalado que esta edición de Glow Fest es solo el inicio de una nueva etapa para la ciudad, con la intención de consolidar el festival como una tradición anual que impulse el arte, la innovación y el turismo en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

La filosofía de Glow Fest gira en torno a la unión de la comunidad a través del arte y la tecnología. A lo largo de los años, el festival ha demostrado que la luz puede ser un lenguaje universal que conecta a personas de todas las edades, orígenes y contextos. En Puebla, esta visión se traduce en una experiencia abierta, inclusiva y participativa, donde cada visitante formará parte de una celebración colectiva.

La organización del evento requiere de una logística especial, con la llegada de equipo tecnológico especializado y la coordinación de cerca de 300 personas. El gobierno estatal y municipal han señalado que esta edición de Glow Fest es solo el inicio de una nueva etapa para la ciudad, con la intención de consolidar el festival como una tradición anual que impulse el arte, la innovación y el turismo en la región.

Glow Fest 2026 en Puebla promete transformar las noches de abril en una fiesta de luz, creatividad y encuentro para todos. La ciudad se prepara para recibir a visitantes de México y el mundo, abriendo sus puertas a una experiencia que, más allá de lo visual, celebra la unión y el orgullo de comunidad.

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