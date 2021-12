Aristóteles Sandoval: así va el caso del ex gobernador jalisciense a un año de su asesinato

Aristóteles Sandoval fue asesinado el 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta

A casi un año del asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, ocurrido el 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta, aún siguen libres los autores materiales e intelectuales que le arrebataron la vida al priista.

Tras el asesinato del ex funcionario, cuatro de sus colaboradores más cercanos fueron ejecutados, entre ellos dos de sus escoltas y su abogado. El pasado 7 de diciembre en un camino rural de Tonalá, Jalisco, fueron localizados los cuerpos de dos hombres con presuntas huellas de tortura y heridas de bala, envueltos con plástico transparente y bolsas en la cabeza. Uno de ellos fue identificado por las autoridades como Otoniel González Ramírez, antiguo escolta del fallecido priista.

Asimismo, seis meses después del asesinato de Sandoval Díaz, el 6 de junio, fue acribillado a tiros su abogado José Luis Duarte, alias “Tony Duarte”, quien estaría vinculado, según fuentes consultadas de la Fiscalía de Jalisco, con Oscar Orlando Nava Valencia, “El Lobo Valencia”, líder del Cártel del Milenio, aliado del Cártel de Sinaloa.

Enrique Alfaro Ramírez aseguró que el asesinato del priista ya está resuelto (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Hace un mes, el actual mandatario de la entidad, Enrique Alfaro, mencionó que ya se habían identificado a los responsables.

“Como lo ha informado la fiscalía, hay órdenes de aprehensión giradas, es un asunto que está resuelto en términos de quiénes son los responsables y se están buscando esperando poder detenerlos y hacer justicia”, afirmó Alfaro el 23 de noviembre.

Sin embargo, Alfaro no ahondó en detalles sobre el estado de la investigación, por lo que se limitó a decir que ya se habían identificado a los que cometieron el delito; sin embargo, en la última información emitida por la Fiscalía del estado, se afirmó que la investigación sigue su curso y que todavía no hay detenidos.

Asimismo, destacó que Puerto Vallarta, municipio en el cual fue asesinado el ex gobernador, es uno de los más seguros de México, a pesar de los numerosos crímenes que han sido documentados en el lugar.

“Vallarta es el más seguro, con menor incidencia delictiva del país y con mejores niveles de percepción ciudadana en materia de seguridad. Los hechos lamentables que han ocurrido tiene que ver fundamentalmente con la delincuencia organizada como todos lo saben, por su puesto que ha lastimado a Puerto Vallarta y Jalisco”, comentó el gobernador.

Solís Gómez aseguró que la investigación está en proceso (Foto: Captura de pantalla)

Por otra parte, a inicios de mes, el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez aseguró que la investigación está en proceso de probar que delincuentes ligados al crimen organizado privaron de la vida a Aristóteles Sandoval.

“Consideramos sin duda alguna que está el crimen organizado detrás de este lamentable hecho, y no es solamente una consideración, sino que hay que probarlo, en esa etapa estamos”, señaló Solís Gómez ante los medios de comunicación.

Solís Gómez aseguró que, la dependencia que dirige, está coordinada con autoridades de todo el país, por lo que “se está trabajando intensamente en su búsqueda”.

Durante la tarde del 16 de diciembre, miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) le rindió un homenaje, donde su viuda, Lorena Arriaga, señaló que en este caso ya no puede haber justicia pero se tiene que exigir la verdad.

“Justicia ya no va a haber porque no nos lo van a regresar, ya no lo vamos a poder abrazar, ya no lo vamos a poder besar y no lo vamos a poder acompañar en lo físico, porqué sé que está presente y me estaría regañando porque estoy llorando, pero sí nos pueden dar la verdad, y esa verdad sí la queremos conocer. Confío en que las autoridades nos la den”, declaró Lorena Arriaga.

