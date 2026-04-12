México

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

En medio de las críticas, surgen nuevas declaraciones sobre la elección de Dagna Kills como protagonista

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Collage de tres mujeres. A la izquierda, Cazzu con cabello oscuro y tatuajes. Al centro y derecha, Ángela Aguilar con cabello oscuro, sonriendo y posando
Cazzu y Ángela Aguilar en medio de controversia sobre el video 'Un Vals' de Christian Nodal, cuya producción ha aclarado la elección de su protagonista. (RS / Captura de pantalla)

En medio de la controversia provocada por el video “Un vals” de Christian Nodal, el director de la producción declaró que la elección de la modelo protagonista corresponde únicamente al equipo de producción y dirección, deslindando por completo al sonorense de cualquier implicación en la selección.

Christian Nodal
El director de “Un vals” confirma que la elección de la modelo Dagna Kills fue exclusiva de la producción, sin implicación de Christian Nodal. (Facebook Christian Nodal / YouTube Christian Nodal)

El director afirma que la selección fue independiente de Christian Nodal

El director del video “Un vals” aclaró en entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión que la selección del elenco fue responsabilidad exclusiva de la productora y el equipo creativo.

“El casting fue seleccionado por parte nuestra, de la productora. Nosotros buscábamos actrices mexicanas en España, que tampoco es tan fácil conseguir, y simplemente nos pasaron el perfil de Dagna, nos encajó y por eso la elegimos. En este caso, la elección fue mía por parte de dirección y de la gente de producción que trabaja con nosotros”, aseguró.

Desde la aparición del video, usuarios en redes sociales señalaron el parecido físico entre Dagna Kills, Cazzu y Ángela Aguilar, haciendo referencia al cabello corto, tatuajes y otros detalles de la modelo; sin embargo, el director insistó: “La elección fue nuestra”.

Christian Nodal
La selección del elenco para el video musical buscó actrices mexicanas en España, según declaraciones del equipo creativo. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

La modelo Dagna Kills pide respeto y que se reconozca su trayectoria

La protagonista del video, Dagna Kills, respondió en sus redes sociales ante las comparaciones y críticas. En un clip publicado en Instagram, la modelo expresó:

“Me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto”, enfatizó, haciendo referencia a la polémica sobre el supuesto parecido con Cazzu y Ángela Aguilar.

Asimismo, pidió que el enfoque permanezca en su trabajo y no en su imagen: “Ojalá esto se enfoque en lo que es, un trabajo, porque no me gustaría afectar a nadie”.

De igual forma, recuerdó que su trayectoria incluye colaboraciones con artistas como Nicki Nicole, Alemán, Kenia Os y un rapero francés, además de proyectos recientes en México.

“Las personas que realmente me conocen desde hace tiempo saben lo mucho que me ha costado llegar y abrir espacios”, agregó.

La creadora de contenido dio su punto de vista tras el estreno de 'Un Vals' (IG dagna.kills)

La polémica crece por el parecido entre la modelo, Cazzu y Ángela Aguilar

El lanzamiento del video provocó una discusión nacional sobre la supuesta intención detrás de la elección de Dagna Kills.

Usuarios comentaron que la modelo parece una “mezcla de Cazzu y Angelita”, lo que llevó a especulaciones sobre la vida sentimental del intérprete de regional mexicano y la representación de sus relaciones en el ámbito público.

La controversia también aumentó cuando Emiliano Aguilar criticó a Nodal por exponer a dos mujeres de su círculo en el debate mediático y señaló la sensibilidad del tema para ambas familias.

Ante la intensa reacción en redes sociales, Christian Nodal decidió retirar el video de TikTok y otras plataformas y limitar comentarios. Además, en una declaración pública, señaló:

“Ni siquiera soy dueño de mi imagen o de lo que la gente piensa sobre mi vida personal, lo único que realmente me pertenece es mi voz.

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