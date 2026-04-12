Josh Ball, exnovio de Ángela Aguilar, también habría sido “clonado” en “Un vals” de Nodal

La controversia por “Un vals” de Christian Nodal creció luego de que internautas señalaran que el modelo masculino del video también se parece a Josh Ball, exnovio de Ángela Aguilar, sumando nuevas teorías en redes. (Capturas de pantalla/Instagram)

Tras la polémica por el parecido de la modelo Dagna Mata con Cazzu en el video “Un vals” de Christian Nodal, internautas sumaron otra comparación: aseguran que el protagonista masculino recuerda a Josh Ball, exnovio de Ángela Aguilar, lo que avivó el debate en redes sociales sobre la intención detrás de la selección de dichos modelos.

En las imágenes del videoclip, la protagonista presenta cabello oscuro, rostro afilado y tatuajes visibles, una mezcla entre Cazzu y Ángela Aguilar, según internautas. Sin embargo, el actor masculino es representado como alguien alto, de piel clara, barba de candado y con más rasgos similares a los de Josh Ball y no tanto a los del sonorense.

La controversia por “Un vals” de Christian Nodal creció luego de que internautas señalaran que el modelo masculino del video también se parece a Josh Ball, exnovio de Ángela Aguilar, sumando nuevas teorías en redes. (Capturas de pantalla/Instagram)

Así reaccionaron los internautas

Usuarios en redes sociales no tardaron en señalar que la selección de ambos modelos parece una referencia directa a las exparejas de Nodal y la menor de la dinastía Aguilar, insinuando que esto habría sido a propósito para burlarse de ellos, detonar la polémica y asegurar el éxito de la canción luego del anterior fracaso del sonorense con “Incompatibles”.

“Se están burlando de Cazzu y Josh Ball porque fueron los que dejaron para estar juntos... es una burla para ellos dos”

“Angela: si vas a poner una parecida a tu ex, también pon a uno mío”

“Puro marketing...”

“Es una completa burla de ellos”

“Angela enamorada de Cazzu y Cristian del ex de Ángela”

“Pensé lo mismo, ahora deberían etiquetar a Josh Ball para ver si habla por fin, ya que Nodal también podría estar burlándose de él, ¿no creen?”

“En pocas palabras, el video casi sugiere que cuando ellos estaban con sus parejas, Ángela y Nodal les eran infieles a sus espaldas”.

“Cuando lo vi, dije: este es Josh Ball y Cazzu”.

“No sé, pero creo que están en modo ‘urge dinero’ y recurren a lo que sea”.

Tras el lanzamiento del tema, Nodal enfrentó comentarios sobre el parecido entre la protagonista del video y Julieta Cazzuchelli. (Captura de pantalla @cazzu / @nodal / YouTube Christian Nodal)

La acumulación de críticas llevó a Christian Nodal a limitar los comentarios en sus cuentas de Facebook e Instagram y a retirar el video de TikTok. Aunque el videoclip oficial permanece en YouTube y ya suma un millón de reproducciones, usuarios reportan que algunas menciones y comparaciones sobre las exparejas han sido eliminadas de los espacios oficiales del cantante.

La relación entre Josh Ball y Ángela Aguilar: un antecedente polémico

El nombre de Josh Ball ha estado presente en la conversación pública por su relación pasada con Ángela Aguilar. Ball, jugador de fútbol americano nacido en Virginia, mantuvo una relación con la cantante mexicana que ella misma describió como “tormentosa” en una entrevista con Adela Micha. Aguilar reconoció que dicha etapa fue difícil y le dio material para componer canciones de desamor.

La relación cobró notoriedad no solo por el historial deportivo de Ball, sino por señalamientos de violencia física. En 2018, su exnovia Sandra Sellers denunció al atleta por 11 incidentes de abuso, lo que derivó en una orden de alejamiento.

(Instagram)

Aunque Ángela Aguilar nunca ha detallado públicamente incidentes específicos durante su relación con Josh Ball, familiares como Emiliano Aguilar ha dejado entrever que el deportista y su hermana tenían una relación abusiva.

La propia Aguilar ha reconocido que la relación con el jugador fue una etapa difícil y que la llevó a reflexionar sobre el desamor en su música. Mientras tanto, ni Ball ni la familia Aguilar han dado declaraciones oficiales sobre las acusaciones.