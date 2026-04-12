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Dagna Mata, modelo de Nodal en “Un vals”, enciende la polémica al usar canciones de Cazzu en Instagram

La controversia creció tras el estreno del videoclip, luego de que usuarios viralizaran el parecido de la modelo con Cazzu y Ángela Aguilar

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La modelo de “Un vals” de Nodal usa “Con otra” en Instagram y desata nuevas reacciones.
La modelo de “Un vals” de Nodal usa “Con otra” en Instagram y desata nuevas reacciones.

En medio de la polémica por “Un vals” de Christian Nodal, Dagna Mata volvió a encender las redes al compartir en Instagram un video con la canción “Con otra” de Cazzu, un gesto que usuarios interpretaron como posible indirecta en plena controversia por su parecido con la cantante argentina y Ángela Aguilar.

En el breve clip compartido en su cuenta, la modelo aparece mostrando escenas del detrás de cámaras del rodaje, donde se observa el ambiente relajado y la interacción entre el equipo de producción, mientras suena “No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra, será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar...”.

Sobre la imagen, Mata agregó otro mensaje que ha sumado más a la controversia: “Educándome como una jefa”, frase que fue inmediatamente asociada con Cazzu, quien también es llamada por sus fans como “La Jefa”.

Dagna Mata, modelo del video “Un vals” de Christian Nodal, reavivó la polémica tras usar la canción “Con otra” de Cazzu en Instagram. (Instagram)

Esta referencia directa, en el contexto del debate por el parecido físico entre Mata, Cazzu y Ángela Aguilar, esposa de Nodal, reaviva la discusión sobre la selección de la modelo y la narrativa del video.

En los días previos, usuarios en redes sociales viralizaron el parecido de Dagna Mata con Cazzu y Ángela Aguilar con comentarios como:“¡No manchen, me asusté! ¿Alguien más pensó que era Cazzu? Es igualita”; “De perfil Angelita y de frente Cazzu, Nodal eres un crack”; “Ahora todos pensamos que está enamorado de Cazzu y que solo está con Ángela por contrato…”; “¡Logró lo que quería: hacer miles de vistas en su video! Todos caímos”; y “Ya me di cuenta de que a Nodal le gusta darles cuerda a los haters” se multiplicaron en distintas plataformas digitales.

Algunos internautas sostienen que la elección de Dagna Mata fue una estrategia para detonar vistas y conversación sobre el reciente tema musical del sonorense, quien anteriormente lanzó otra canción que pasó sin gloria. Además, en redes se popularizaron apodos como “Angelazzu” y “Cazzuangela” para referirse a la modelo.

El uso de la música de Cazzu por parte de Dagna Mata no se limita a la historia reciente. Este sábado también compartió en Instagram una publicación acompañada de la canción “Mucha Data” de Cazzu. En esa ocasión, Mata publicó varias imágenes con la frase: “La moda también es política ante las injusticias”.

Dagna Mata usa temas de Cazzu en sus post de Instagram. (Captura de pantalla)
Dagna Mata usa temas de Cazzu en sus post de Instagram. (Captura de pantalla)

En redes sociales, Mata suma más de 135 mil seguidores en Instagram y más de 123 mil en TikTok. Comparte contenido sobre moda, estilo de vida, viajes y colaboraciones con diferentes marcas, consolidándose como una figura relevante en el mundo digital y de la moda.

Dagna Mata responde en redes tras las comparaciones

Después de viralizarse el video y los comentarios, Dagna Mata publicó un mensaje en el que abordó la reacción del público y la incomodidad que le genera involucrar a otras artistas en el escándalo:

“Me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen”.

Dagna Kills participó en el clip de Christian Nodal y desató debate por su parecido con Ángela y Cazzu (IG/Dagna.kills)

Mata agradeció a quienes han seguido su trayectoria y subraya el esfuerzo que implica abrir espacio en la moda, la actuación y el modelaje: “Las personas que realmente me conocen desde hace tiempo saben lo mucho que me ha costado llegar y abrir espacios en el mundo de la moda, de la actuación, del modelaje”, dijo.

La modelo destacó que su participación en “Un vals” no es su primer trabajo en videoclips, pues ha colaborado en proyectos de artistas como Nicki Nicole, El Alemán y Kenia Os.

Mata también enfatizó que tuvo que emigrar de Monterrey, Nuevo León, a Madrid para consolidar su carrera en el entretenimiento y la moda, un proceso que, según ha expresado, implicó esfuerzo y constancia.

Nodal y el director del video se deslindan

En respuesta a la controversia, el director del video de “Un vals” declaró que la selección de la modelo fue suya y no de Christian Nodal: “Nosotros buscábamos actrices mexicanas en España que tampoco es tan fácil conseguir, nos pasaron el perfil de Dagna, nos encajó y por eso la elegimos, en este caso la elección fue mía”.

Nodal un vals -México- 11 abril
(Instagram)

Nodal, por su parte, publicó un mensaje en redes sociales donde señala: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”.

La presión de los comentarios llevó a Nodal a eliminar el video promocional de “Un vals” de TikTok y otras plataformas, aunque el video oficial en YouTube pasa del millón de reproducciones.

Usuarios sugieren que la eliminación pudo ser por presión, incluso mencionando a Ángela Aguilar.

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