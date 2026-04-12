México

El mapa criminal tras los 219 restos óseos hallados en Tláhuac–Chalco: qué grupos operan en la zona

El hallazgo de 219 restos en la franja Tláhuac–Chalco reaviva la atención sobre una región marcada por la presencia de cárteles y bandas locales

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El hallazgo de 219 restos en la franja Tláhuac–Chalco reaviva la atención sobre una región marcada por la presencia de cárteles y bandas locales. (Facebook: Colectivo Hasta Encontrarles CDMX)
El hallazgo de 219 restos en la franja Tláhuac–Chalco reaviva la atención sobre una región marcada por la presencia de cárteles y bandas locales. (Facebook: Colectivo Hasta Encontrarles CDMX)

Entre canales de aguas negras y terreno fangoso, familiares de personas desaparecidas localizan 219 restos óseos en la zona de las lagunas de La Habana, en los límites entre Tláhuac y Chalco.

El hallazgo, ocurrido entre el 7 y el 10 de abril, se da en el contexto de la Jornada de Búsqueda por Patrones Tláhuac-Chalco y activa una nueva alerta sobre la dimensión de la crisis de desapariciones en el Valle de México.

La cifra de 219 restos fue confirmada por autoridades y colectivos que participaron en las jornadas. El martes 7 de abril se ubicaron 49 restos; el miércoles, 29; el jueves, 51, y el viernes, 90. La magnitud del hallazgo llevó a integrantes de los colectivos buscadores a extender su labor de rastreo al sábado 11 de abril.

Las labores se desarrollaron manualmente, sin maquinaria pesada, debido a las condiciones del terreno: zonas de chinampas, canales, fango y sembradíos. Cerca de 40 mil metros cuadrados —una extensión similar al Zócalo de la Ciudad de México— fueron explorados por mujeres, hombres y adultos mayores armados solo con picos, palas y varillas.

Hallan 219 restos humanos en Tláhuac y Chalco durante jornada de búsqueda. Foto: (Colectivo Hasta Encontrarles CDMX)
Hallan 219 restos humanos en Tláhuac y Chalco durante jornada de búsqueda. Foto: (Colectivo Hasta Encontrarles CDMX)

El proceso de búsqueda, análisis e identificación de los restos se realiza bajo la vigilancia de peritos, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, la Comisión de Búsqueda del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía del Estado de México, Bomberos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, el agrupamiento Zorros y la Secretaría de Marina.

Los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como familias independientes, difundieron un comunicado en el que expresan indignación y exigen transparencia y trato digno.

Entre las demandas, piden la identificación plena y pronta de los restos, acceso continuo a la información de los peritajes y que las autoridades mantengan una escucha permanente a las familias durante todo el proceso.

Cárteles y disputa criminal en la franja Tláhuac-Chalco

La frontera entre Tláhuac y Chalco se ha consolidado como uno de los escenarios de mayor conflicto por la presencia de organizaciones criminales.

Foto: (Tecnológico Universitario del Valle de Chalco)
Foto: (Tecnológico Universitario del Valle de Chalco)

El Cártel de Tláhuac —con base en la alcaldía—, La Familia Michoacana —fuerte en el oriente del Estado de México— y La Unión Tepito —con células en ambas entidades— disputan el control del narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas.

Además, hay influencia indirecta de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa, que operan como proveedores, financiadores o a través de alianzas.

El Cártel de Tláhuac mantiene influencia en Tláhuac, Chalco, Valle de Chalco e Iztapalapa. Aunque su líder “El Ojos” fue abatido hace años, la organización mantiene pequeñas células activas que siguen peleando plazas. La Familia Michoacana controla buena parte del oriente mexiquense, incluidos Chalco e Ixtapaluca, y es señalada por delitos como extorsión, secuestro y homicidio. La Unión Tepito tiene presencia en la venta de drogas, extorsión y trata de personas en municipios colindantes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La frontera entre Tláhuac y Chalco se ha consolidado como uno de los escenarios de mayor conflicto (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos grupos se suman bandas locales: Los Rodolfos, Los Gastones (aliados del Cártel de Tláhuac), Los Catalinos, Nuevo Imperio y Los Peluches. Funcionan como células independientes, brazos locales de cárteles más grandes o disputan colonias específicas. La zona, por su geografía y falta de presencia estatal sostenida, permite la superposición de grupos y la disputa por rutas, puntos de venta y control de servicios como mototaxis y transporte informal.

La violencia asociada a la disputa criminal se refleja en asesinatos, hallazgos de restos y amenazas, como el caso del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, quien fue baleado en 2019 tras recibir amenazas vinculadas al Cártel de Tláhuac.

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