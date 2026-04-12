MasterChef 24/7: revelan fecha de estreno de la competencia de cocina más famosa de México

MasterChef México implementa formato 24/7, permitiendo la observación continua de concursantes y transformando el reality en un experimento televisivo de tiempo real. (Foto: Azteca)

El formato 24/7 de la próxima temporada de MasterChef México cambió la dinámica del reality al mantener las cámaras activas durante todo el día por res meses, permitiendo mostrar la convivencia y preparación de los participantes de forma continua.

México fue el primer país de la franquicia internacional en adoptar este esquema de observación total, convirtiendo el programa en un experimento televisivo de tiempo real, similar a lo que ocurre con La Casa de los Famosos México.

A lo largo de este periodo, el público podra observar no sólo la competencia culinaria, sino también la convivencia diaria, las discusiones y la vida cotidiana de los concursantes mientras permanecen aislados para concentrarse en el reality.

De esta forma, la producción eliminó la estructura de episodios semanales editados, optando por la transmisión en tiempo real de cada faceta, desde la preparación de los platillos hasta las reacciones previas a la evaluación de los jueces.

México se convierte en el primer país de la franquicia MasterChef en adoptar una transmisión continua, estableciendo un nuevo estándar internacional. (Instagram/@masterchefmx)

El formato continuo transforma la experiencia televisiva y la dinámica del casting

La presentación oficial de la temporada ocurrió después de un proceso de casting digital iniciado el 16 de febrero.

El registro se realizó a través de un formulario en el sitio de MasterChef México y estuvo dirigido a cualquier persona mayor de edad interesada en la cocina, sin importar su nivel académico o formación profesional.

De acuerdo con la producción, el objetivo fue captar historias auténticas y diversidad de perfiles, desde cocineros caseros hasta quienes tenían técnicas sofisticadas.

“MasterChef se va encargar de prepararlos para que las pruebas estén color de hormiga”, explicó el conductor Ricardo Casares explicó en Venga la Alegría, anticipando el aumento en la exigencia.

La edición incorporó también masterclass especializadas para elevar el nivel de los aspirantes antes de cada reto. Rahmar Villegas, exparticipante, expuso que el nuevo formato haría visible lo que antes resultaba invisible.

“Tú ves las sonrisas pero hay gente que tiene roces, vas a ver gritos y discusiones. Definitivamente va a cambiar vidas y va a cambiar perspectivas de personas que normalmente lo ves muy rudos en la cocina y lo verás desbaratarse en la casa”, señaló.

La nueva edición permite al público ver la convivencia diaria, discusiones y preparación culinaria de los concursantes durante tres meses sin interrupción. (@MasterChefMx)

MasterChef México 2026: convivencia y exposición permanente bajo el nuevo esquema

La edición 2026 integrará en su narrativa la convivencia diaria, la preparación y los momentos previos a cada reto. A diferencia de las temporadas anteriores, el aislamiento dejará de ser invisible y la dinámica diaria se convertira en el centro del espectáculo bajo la vigilancia de las cámaras.

“El sueño de convertirse en el mejor cocinero comienza aquí. MasterChef 24/7 llega para llevar la pasión por la cocina al siguiente nivel”, informó la producción en redes sociales y confirmó que la fecha de estreno está prevista para el 17 de mayo.

Durante el anuncio, se difundió un video con los jueces Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, quienes aparecerán en las transmisiones diarias y semanales a lo largo de la competencia.

Los jueces Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena participaran en las transmisiones diarias y semanales de la competencia 2026. (Foto: MasterChef México, Facebook)

Con este cambio, MasterChef México estableció un nuevo estándar en la televisión de realities en el país y colocó a Televisión Azteca como referencia internacional al adoptar un modelo de observación total sin precedente en la franquicia.