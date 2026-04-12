México

Dafne Quintero se despide de la Copa del Mundo de Tiro con Arco tras finalizar en la cuarta posición

Después de un gran encuentro que se definió por una sola flecha, la mexicana se quedó fuera del podio en Puebla

Guardar
Después de un gran encuentro que se definió por una sola flecha, la mexicana se quedó fuera del podio en Puebla. (Comité Olímpico Mexicano)
Después de un gran encuentro que se definió por una sola flecha, la mexicana se quedó fuera del podio en Puebla. (Comité Olímpico Mexicano)

La arquera mexicana Dafne Quintero se quedó a un paso del podio en la Copa del Mundo de Tiro con Arco, al caer en la pelea por el bronce ante la colombiana Alejandra Usquiano por un ajustado 147-146 en arco compuesto.

Una ronda antes había caído en su encuentro de semifinales ante una de las mejores tiradoras del mundo dentro de la modalidad como lo es Sara López, donde tuvieron que definir a la ganadora por flecha de oro tras finalizar con resultado de 149-149.

Con este resultado, ya solamente queda un mexicano en competencia, ya que Matías Grande disputará su encuentro de semifinales este domingo 12 de abril en punto de las 15:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Zócalo de Puebla, donde espera conseguir su boleto al duelo por la presea dorada.

Dafne Quintero conmovida por su resultado

La arquera declaró sentirse en un gran momento. (Comité Olímpico Mexicano)
La arquera declaró sentirse en un gran momento. (Comité Olímpico Mexicano)

Al terminar su competencia, Dafne Quintero habló para los micrófonos de Claro Sports, donde se mostró conmovida y mencionó entre lágrimas: “Di lo mejor de mí, tenía tiempo que no me sentía así de bien. Ay no quiero llorar pero estoy muy orgullosa porque el año pasado pensé que no iba a llegar a este nivel de nuevo”.

La arquera mexicana aprovechó el espacio para revelar la lucha interna que ha librado para superar un 2025 complicado, donde todo parecía derrumbarse para ella: “Por más que yo en foto siempre me dicen qué seria te ves, qué dura persona, todo me pega pero yo sé que no puedo estar peor que el año pasado, así que vamos bien”, confesó.

A pesar del dolor inmediato de quedarse en cuarta posición y muy cerca de las preseas, la mexicana ya voltea hacia lo positivo, enfocándose en las próximas competencias y los aprendizajes que se lleva de esta Copa del Mundo. “Todavía el cuarto lugar y que me clasifiqué segunda, suma más puntos para la final de copas”, destacó, transformando la decepción en motivación.

Finalmente, Quintero dejó claro que su reacción no es debilidad, sino prueba de su pasión desbordante por el deporte. “Pero ósea me sigue pegando una derrota y eso quiere decir de lo mucho que me importan mis resultados”, concluyó.

Diferencias entre el arco compuesto y el recurvo

El tiro con arco compuesto hará su debut olímpico en Los Ángeles 2028. (Comité Olímpico Mexicano)
El tiro con arco compuesto hará su debut olímpico en Los Ángeles 2028. (Comité Olímpico Mexicano)

El arco recurvo y el arco compuesto representan dos estilos principales en el tiro con arco, cada uno con diseños y mecánicas distintas. El recurvo, también conocido como arco olímpico o clásico, tiene palas curvadas hacia afuera en las puntas, lo que genera una mayor velocidad de la flecha al almacenar energía de forma progresiva.

Por otro lado, el compuesto incorpora un sistema de poleas o levas en las extremidades, que reduce la tensión máxima que el arquero debe sostener una vez que el arco está completamente tensado, gracias al efecto “let-off” que alivia hasta un 80% de la carga.

El arco recurvo es la modalidad olímpica tradicional desde los inicios del tiro con arco en los Juegos Olímpicos, como en 1900, y se mantiene hasta la fecha.

Actualmente, se compiten cinco eventos: individual masculino, individual femenino, equipo masculino, equipo femenino y equipo mixto, todos a 70 metros de distancia.

Por su parte, el compuesto hará su debut en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con los equipos mixtos, donde México tiene esperanza de medalla, ya que Andrea Becerra actualmente se coloca como la mejor arquera del ranking mundial de esta modalidad.

Temas Relacionados

Copa del Mundo de Tiro con ArcoAtletas mexicanosPueblamexico-deportes

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de abril

Sigue las noticias más importantes sobre los hechos de violencia en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de abril

Glow Fest 2026 en México: recorrido, fechas y detalles del espectáculo lumínico internacional

La celebración prevé superar los 450 mil asistentes, beneficiando a sectores como el hotelero, restaurantero y comercial en Puebla

Glow Fest 2026 en México: recorrido, fechas y detalles del espectáculo lumínico internacional

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 12 de abril

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 12 de abril

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 12 de abril

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 12 de abril

Beca Benito Juárez 2026: estos son los beneficiarios que cobrarán el doble pago de casi 4 mil pesos del lunes 13 al viernes 17 de abril

El depósito de los 3 mil 800 pesos iniciará este lunes 13 de abril a través de la tarjeta del Banco del Bienestar

Beca Benito Juárez 2026: estos son los beneficiarios que cobrarán el doble pago de casi 4 mil pesos del lunes 13 al viernes 17 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

La mente financiera de los Chapitos: así operó “La Patrona” entre el poder, traición y la cárcel

La mente financiera de los Chapitos: así operó “La Patrona” entre el poder, traición y la cárcel

Los Salazar: así surgió el grupo criminal relacionado con el Cártel de Sinaloa

Frenan envío a EEUU de familiares de Iván Archivaldo Guzmán: juez bloquea su extradición o expulsión

El mapa criminal tras los 219 restos óseos hallados en Tláhuac–Chalco: qué grupos operan en la zona

Qué dice el epitafio de “El Mencho”: el polémico mensaje en su tumba que lo llama “gran hombre”

ENTRETENIMIENTO

Modelo de Nodal en “Un vals” enciende la polémica al usar canciones de Cazzu en sus post de Instagram

Modelo de Nodal en “Un vals” enciende la polémica al usar canciones de Cazzu en sus post de Instagram

Exnovio de Ángela Aguilar también habría sido “clonado” en el video “Un vals” de Christian Nodal

MasterChef 24/7: revelan fecha de estreno de la competencia de cocina más famosa de México

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

Este es el setlist que Bruno Mars traerá a México con su Romantic Tour en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

América y Cruz Azul empatan 1-1 en su regreso al Azteca con goles de Salas y Campos

América y Cruz Azul empatan 1-1 en su regreso al Azteca con goles de Salas y Campos

Así celebró Matěj Kovář, arquero estrella de República Checa, el campeonato del PSV en la Eredivisie

Adrian Marcelo comparte nuevas imágenes de su entrevista con Matias Almeyda

Tigres vence de manera contundente a Chivas que venía de líder y apunta a la liguilla

Niegan libertad bajo fianza a Omar ‘N’, exgoleador de Chivas, tras el delito de abuso sexual