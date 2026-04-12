Dafne Quintero se despide de la Copa del Mundo de Tiro con Arco tras finalizar en la cuarta posición

Después de un gran encuentro que se definió por una sola flecha, la mexicana se quedó fuera del podio en Puebla. (Comité Olímpico Mexicano)

La arquera mexicana Dafne Quintero se quedó a un paso del podio en la Copa del Mundo de Tiro con Arco, al caer en la pelea por el bronce ante la colombiana Alejandra Usquiano por un ajustado 147-146 en arco compuesto.

Una ronda antes había caído en su encuentro de semifinales ante una de las mejores tiradoras del mundo dentro de la modalidad como lo es Sara López, donde tuvieron que definir a la ganadora por flecha de oro tras finalizar con resultado de 149-149.

Con este resultado, ya solamente queda un mexicano en competencia, ya que Matías Grande disputará su encuentro de semifinales este domingo 12 de abril en punto de las 15:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Zócalo de Puebla, donde espera conseguir su boleto al duelo por la presea dorada.

Dafne Quintero conmovida por su resultado

La arquera declaró sentirse en un gran momento. (Comité Olímpico Mexicano)

Al terminar su competencia, Dafne Quintero habló para los micrófonos de Claro Sports, donde se mostró conmovida y mencionó entre lágrimas: “Di lo mejor de mí, tenía tiempo que no me sentía así de bien. Ay no quiero llorar pero estoy muy orgullosa porque el año pasado pensé que no iba a llegar a este nivel de nuevo”.

La arquera mexicana aprovechó el espacio para revelar la lucha interna que ha librado para superar un 2025 complicado, donde todo parecía derrumbarse para ella: “Por más que yo en foto siempre me dicen qué seria te ves, qué dura persona, todo me pega pero yo sé que no puedo estar peor que el año pasado, así que vamos bien”, confesó.

A pesar del dolor inmediato de quedarse en cuarta posición y muy cerca de las preseas, la mexicana ya voltea hacia lo positivo, enfocándose en las próximas competencias y los aprendizajes que se lleva de esta Copa del Mundo. “Todavía el cuarto lugar y que me clasifiqué segunda, suma más puntos para la final de copas”, destacó, transformando la decepción en motivación.

Finalmente, Quintero dejó claro que su reacción no es debilidad, sino prueba de su pasión desbordante por el deporte. “Pero ósea me sigue pegando una derrota y eso quiere decir de lo mucho que me importan mis resultados”, concluyó.

Diferencias entre el arco compuesto y el recurvo

El tiro con arco compuesto hará su debut olímpico en Los Ángeles 2028. (Comité Olímpico Mexicano)

El arco recurvo y el arco compuesto representan dos estilos principales en el tiro con arco, cada uno con diseños y mecánicas distintas. El recurvo, también conocido como arco olímpico o clásico, tiene palas curvadas hacia afuera en las puntas, lo que genera una mayor velocidad de la flecha al almacenar energía de forma progresiva.

Por otro lado, el compuesto incorpora un sistema de poleas o levas en las extremidades, que reduce la tensión máxima que el arquero debe sostener una vez que el arco está completamente tensado, gracias al efecto “let-off” que alivia hasta un 80% de la carga.

El arco recurvo es la modalidad olímpica tradicional desde los inicios del tiro con arco en los Juegos Olímpicos, como en 1900, y se mantiene hasta la fecha.

Actualmente, se compiten cinco eventos: individual masculino, individual femenino, equipo masculino, equipo femenino y equipo mixto, todos a 70 metros de distancia.

Por su parte, el compuesto hará su debut en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con los equipos mixtos, donde México tiene esperanza de medalla, ya que Andrea Becerra actualmente se coloca como la mejor arquera del ranking mundial de esta modalidad.