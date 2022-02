“La lucha por la paz de la 4T coincide con los 10 mandamientos”: Martí Batres

Martí Batres comparó a la 4T con los 10 mandamientos de la iglesia (Video: @martibatres/Twitter)

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, causó polémica luego de que comparó los ideales de la Cuarta Transformación con los 10 mandamientos de la Iglesia Católica y determinó que ambos comparten similitudes a favor de la ciudadanía.

Durante su intervención en las actividades del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sentenció que existen coincidencias entre los principios que rigen al proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los reglas morales que ha seguido la institución religiosa desde su formación.

Refirió que los mandamientos como “no matarás; no robarás; no codiciarás los bienes de tu prójimo; honrarás a tu padre y a tu madre” también son compartidos por la 4T, por lo cual destacó la similitud que tienen con los ideales católicos.

“Quiero comentar aquí las coincidencias…en la iglesia (católica) existen los mandamientos, hay diez mandamientos, algunos de ellos son ‘no matarás’, ‘no robarás’, ‘no codiciarás los bienes de tu prójimo’, ‘honrarás a tu padre y a tu madre’; coincidamos con esos mandamientos y otros, coincidimos totalmente”

Martí Batres aseguró que hay similitud entre la 4T y la Iglesia Católica (Foto: CDMX)

Continuó su disertación estableciendo que dichos valores son los que ha impulsado el mandatario mexicano en la estrategia de seguridad que se ha implementado a lo largo de los tres años que lleva su administración, misma en la que se ha invitado a toda la ciudadanía a crear un ambiente de paz.

Para darle más fuerza a su postura, Batres Guadarrama puso como ejemplo la implementación de las mesas de trabajo para la construcción de la paz, en las cuales la población tiene la oportunidad de intercambiar puntos de vista con autoridades locales y federales.

Ante lo cual, sentenció que en la Ciudad de México se trabaja en coordinación con el gobierno federal a favor de la paz y no de la guerra, pues es la tarea que se les encomendó desde que Morena obtuvo el apoyo del pueblo mexicano durante los diferentes procesos electorales en los que han participado desde la fundación del partido.

“Estamos trabajando en sintonía con la estrategia de paz del Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que ha convocado a construir la paz, a tener mesas para construir la paz en todo el país. No ha convocado a hacer la guerra, sino a hacer la paz. Esa es la tarea que tenemos”, precisó el funcionario, quien estaba acompañado por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Sí al desarme, sí a la paz" es el programa que implementó el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum para disminuir la violencia en la capital del país (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

Agregó que durante las conferencias mañaneras en Palacio Nacional, así como en las giras en las 32 entidades federativas, la población ha podido escuchar al presidente López Obrador hablar de algunos mandamientos como parte de la petición de reducir la violencia desde el cambio en las posturas personales.

Indicó que no solo se ha podido ver en los mensajes a la ciudadanía, sino también se ha dado a todas las personas que forman parte de la función pública. Destacó que de los diez mandamientos, son tres los que el jefe del Ejecutivo ha destacado desde que asumió la Presidencia de la República: “No robar, no mentir y no traicionar”.

“Quiero enfatizar sobre todo dos: no robarás y no matarás. Muy importantes mandamientos en los que coincidimos con la iglesia católica. Hay que trabajar para la paz como dijo aquí el padre. Hay que trabajar para la paz, construir para la paz”

SEGUIR LEYENDO: