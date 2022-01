Alcaldía Cuauhtémoc: cómo tramitar apoyo de 12 mil pesos por desempleo

La recepción de solicitudes será del 14 de febrero al 14 de marzo de 2022 (Foto: EFE/Juan Carlos Torrejón)

El gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc dará apoyos económicos a personas desempleadas o que tengan una enfermedad crónico degenerativa.

El monto de la ayuda es de 12 mil pesos, lo entregarán por medio de una transferencia bancaria con el objetivo de fomentar el derecho a la salud y alimentación de personas que no cuentan con un empleo formal.

De igual manera, las autoridades buscan que las personas beneficiarias mejoren su calidad de vida, que no sean limitadas y discriminadas por padecer una enfermedad, a través del programa

¿Cuáles son los requisitos para obtener el apoyo?

* Tener más de 30 años de edad, preferentemente con personas dependientes económicamente que tengan una enfermedad que les imposibilite estar en un empleo formal.

Darán prioridad a personas con dependientes económicos que padezcan una enfermedad crónico degenerativa (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

* No tener un trabajo, no ser asalariado y no contar con seguridad social directa.

* Ser residente de la alcaldía Cuauhtémoc.

* No tener otro programa social de la misma naturaleza.

* Serán prioritarias las personas con funcionalidad baja y muy baja de acuerdo con el dictamen médico expedido por autoridad sanitaria pública.

¿Cuáles son los documentos que solicitan?

* La Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual se puede obtener desde la página: https://www.gob.mx/curp/.

* Una identificación oficial vigente y con fotografía, entre las que aceptan están la credencial de elector INE en la cual debe coincidir el domicilio con la del comprobante de domicilio, la cédula profesional o pasaporte.

* Un comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses de antigüedad, puede ser el recibo de la luz, agua, teléfono, predial, gas, TV de paga, constancia domiciliaria o un estado de cuanta bancario.

* El certificado médico que sea expedido por alguna institución de salud pública, debe indicar las razonas por las que la enfermedad que tiene le impide estar en un empleo formal.

* La constancia de no estar afiliado al seguro social IMSSTE e ISSSTE.

* Quienes tengan dependientes económicos deben llevar el acta de nacimiento y el CURP.

Quienes realicen el trámite deben contar con un dictamen de una institución de salud pública (Foto: Google Maps)

* La solicitud de acceso al programa, que tiene que dirigirse al titular de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar, de debe contener los datos: nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico, fecha y la firma de la persona solicitante.

¿Cómo se puede solicitar el apoyo?

Las reglas de operación del programa Apoyo económico a personas no asalariadas que por motivo de secuelas de enfermedades crónico degenerativas no transmisibles o terminales estén imposibilitadas de trabajar indican que la recepción de las solicitudes se llevará a cabo del 14 de febrero al 14 de marzo de 2022 y será de las siguientes formas:

* La persona solicitante debe enviar sus documentos en formato digital al correo electrónico: programassociales2022@alcaldiacuauhtemoc.mx.

* Posteriormente tiene que mandar un mensaje por medio de WhatsApp al número 55 37 99 92 16 con todos los documentos y datos que soliciten.

* De manera presencial, en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc que está ubicada en Aldama y Mina s/n, en la colonia Buenavista, sus horarios de atención son de lunes a viernes de las 9:00 AM a las 15:00 horas, los documentos deben llevarse en copia y original para el cotejo.

La convocatoria la darán a conocer por medio de las redes sociales de la alcaldía así como en su página de Internet: https://alcaldiacuauhtemoc.mx/.

SEGUIR LEYENDO: