Reforma Eléctrica: “México no es tierra de conquista”, aseguró Rocío Nahle

Rocío Nahle aseguró que no habrá expropiación alguna si se llega a aprobar la Reforma Eléctrica de AMLO (Foto: Twitter / @SENER_mx)

Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), aseguró que la Reforma Eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende defender la soberanía nacional en la generación de energía, sin impedir con el sector privado para que puedan continuar invirtiendo en el país.

Este domingo 30 de enero, la ingeniera petroquímica Nahle García señaló que la implementación del Parlamento Abierto para discutir la iniciativa del ejecutivo federal atiende a la demanda de información clara y objetiva para quienes no están versados en esta materia, pues a lo largo de los foros se han abordado diversos ejes temáticos que envuelve el fenómeno energético.

De tal modo que en una conferencia de prensa declaró que además de poder abundar sobre temas específicos, se le ha brindado a la ciudadanía una herramienta para conocer cómo es que la política de Estado impacta e impactará en sus bolsillos. Además de socializar esta información, la petroquímica dijo que estas dinámicas ayudarán a las y los legisladores a establecer una discusión parlamentaria con datos.

la titular de la Secretaría de Energía señaló las ventajas de la reforma

“Sin duda, en el Congreso, nuestros representantes van a tener una tarea de discusión con datos. (Ante) una oposición que viene asustar, que viene a decir miedos que viene a mentir, que viene a denostar”

Una de las principales críticas que promueve la llamada oposición es que se va a generar un “monopolio de Estado”; ante este planteamiento, la secretaria de Energía dijo que en la reforma de AMLO entran todos: lo público y los privados. “Esta es una reforma donde caben lo público y lo privado. Lo público en un 54% y lo privado en un 46% justo”.

Es por eso que insistió en evidenciar la relación que habrá entre los productores privados de energía respecto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Asimismo, señaló que el carácter de constitucional en esta reforma, pues se modifican los artículos 25, 27 y 28, deja de manera tácita que independientemente del gobierno, este sistema tendrá continuidad.

AMLO prometió la soberanía energética para México (Foto: Cuartoscuro)

“Estos inversionistas que ya están en México, sin duda, seguirán trabajando si así lo desean en un 46% justo y apegado a las leyes y a la legalidad que hay en México”

Fue bajo esta lógica que Rocío Nahle dijo que el gobierno federal actuó de manera consciente, pues se tardó tres años de gestión en realizar esta iniciativa precisamente porque se consultó tanto a la CFE como a los productores privados.

“Estuvimos viendo los costos de la CFE, estuvimos revisando todas sus plantas, estuvimos revisando la propia administración, estuvimos hablando con diferentes productores”

La CFE se vería beneficiada con el 54% de participación en el mercado (Foto: EFE)

Aunado a esto, destacó que la soberanía nacional ante un recurso tan indispensable como lo es la energía debe de ser tarea de la administración federal, para procurarla a la ciudadanía y que ésta esté consciente de que hay una estrategia detrás de ello.

“México no es tierra de conquista. México es un país soberano, donde tomamos nuestras decisiones y el ejercicio que hoy tenemos es parte de ello”

Finalmente, afirmó que la iniciativa de reforma escrita por el ejecutivo federal y llevada hasta las cámaras legislativas no pretende realizar ningún tipo de expropiación, por lo que no se les pagará indemnización a los productores de energía privados.

“No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no les vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más les decimos ustedes se quedan en esta parte”, cerró.

*Con información de EFE

