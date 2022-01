Salir a promover la Revocación de Mandato y evitar pugnas internas “estériles”: el llamado de Gobernación en la Plenaria de Morena

Durante la reunión plenaria de Morena en el Senado de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió a los legisladores salir a la calle a promover la participación ciudadana en la Revocación de Mandato, al tiempo que hizo un exhorto a no desgastarse en pugnas internas estériles. (Video: @letroblesrosa)

Este sábado comenzó la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, la cual contó con la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Al encabezar el arranque de la plenaria, el titular de Gobernación, pidió a los legisladores salir a la calle a promover la participación ciudadana en la Revocación de Mandato, al tiempo que hizo un exhorto a no desgastarse en pugnas internas estériles.

“(...) Empiecen ahora a hacer más tarea política, que no perdamos el tiempo en estériles batallas al interior. Eso no vale la pena, creo que hay que regresar al territorio, a nosotros nos gustaría ver, sí desde luego en el debate de las Cámaras, a nuestros legisladores, pero hoy reflexionemos si es tiempo de estar cerca de los ciudadanos, cerca de la gente”, dijo Adán Augusto López.

“Vienen dos ejercicios que yo creo, son buen momento para ello, para regresar a los territorios. Este movimiento se nutre de eso, de estar en la calle, de estar en contacto permanente con los ciudadanos… por eso se ganó la presidencia, por eso están quienes hoy son senadores aquí, porque con un liderazgo que el hoy presidente de la República vino construyendo desde la profundidad de las comunidades, de los territorios, pues pudimos articular y llegar con fuerza y se ganó la presidencia de la República y se ganó la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados; y se ganaron seis gubernaturas en su momento”, recordó.

Fue entonces que el encargado de la política interna del país, quien estaba acompañado en el estrado por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero y por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en esa cámara, Ricardo Monreal, pidió a los legisladores salir a las calles para promover la Revocación de Mandato, ejercicio propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y ahora se acerca el ejercicio de la Revocación de Mandato que es buen momento para que ustedes regresen a territorio a hablar con la gente, a difundir el trabajo legislativo y a escuchar qué es lo que se está necesitando allá abajo”, exhortó.

Ricardo Monreal aseguró que Morena acompañará las iniciativas prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Por su parte, Ricardo Monreal aseguró que la bancada acompañará las iniciativas prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador: la reforma eléctrica, la de la Guardia Nacional y la político-electoral.

“Las tres reformas requieren de mayoría calificada; por sí solo, Morena y sus aliados no garantizamos la mayoría calificada, por lo que tenemos que conversar, convencer y dialogar con el resto de los grupos parlamentarios”, admitió.

Monreal Ávila reconoció que ante “las condiciones que estamos viviendo”, esta etapa será más aguda y requerirá más diálogo, más tolerancia y acuerdos.

“El grupo parlamentario caminará en esa tesitura. El grupo parlamentario de Morena no tiene ninguna duda de caminar por esa ruta de acompañamiento siempre del presidente López Obrador”, dijo el senador.

“Les pido prudencia, tolerancia, no le exageremos. Nadie está en deslealtad con el presidente, todos somos leales al presidente, no nos clasifiquemos unos a otros, es parte de la sinceridad y de la unidad real; lo que requerimos es una unidad real, no ficticia ni simulada ni de palabras para afuera”, enfatizó.

(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

En tanto, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, llamó a su bancada a la unidad, ya que -dijo- es el único camino para respaldar las reformas y políticas del presidente de Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, respaldó a Ricardo Monreal. “Te felicito por tu operación política, por tu experiencia con la que asumes el rol de nuestro coordinador del Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, que es muy importante ahora”, resaltó Sánchez Cordero.

Previo al arranque de los trabajos en la vieja casona de Xicoténcatl, algunos senadores hablaron con los medios de comunicación, afuera del recinto legislativo.

Olga Sánchez Cordero, respaldó a Ricardo Monreal luego de la polémica que el presidente de la Jucopo protagonizó junto con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, por la creación de la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad en aquel estado, tras la detención del senador José Manuel del Río Virgen. (Foto: REUTERS / Henry Romero/ Archivo)

La legisladora Antares Vázquez aseguró que no hay riesgo de ruptura dentro de la bancada de Morena, luego de la polémica que el presidente de la Jucopo protagonizó junto con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, por la creación de la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad en aquel estado, tras la detención del senador José Manuel del Río Virgen.

“Lo qué pasa es que en Morena somos libres de manifestarnos y eso que no quiere decir que haya rupturas. Entonces vamos a seguir igual como unidad, estamos listos para trabajar en lo que viene que es muy importante, vamos a tener reformas más importantes que atender”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: