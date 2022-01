Gobernador de Quintana Roo se retracta: no habrá presencia de agentes del FBI, DEA y Canadá por asesinatos en Xcaret

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que no habrá presencia de agentes del FBI, la DEA y de la policía montada canadiense tras el asesinato de dos turistas en Xcaret. Dijo que solo habrá un intercambio de información". (Foto: Cuartoscuro)

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se desdijo de lo que había informado previamente: que efectivos de la DEA (Administración de Control de Drogas) y del FBI (Buró Federal de Investigaciones) de Estados Unidos, así como de la Policía Montada de Canadá, viajarían a la entidad enclavada en el Caribe mexicano para apoyar en la investigación en torno al asesinato de dos turistas canadienses.

“En dos semanas estaremos teniendo la visita de instituciones internacionales de Estados Unidos y Canadá que vendrán a trabajar con nosotros en materia de revisión, de intercambio de información y mejora para tratar de evitar situaciones” de inseguridad, señaló en entrevista el pasado jueves 27 de enero con Radio Fórmula.

Pero al día siguiente, el gobernador dijo en entrevista con Milenio Televisión, que las agencias extranjeras no participarían en ningún operativo en la entidad, sino “solo habrá un intercambio de información”, por lo que no habrá presencia de los agentes.

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO/ARCHIVO

“No es la presencia de agentes de cada una de estas agencias y mucho menos visitar por determinada acción o caso. Es el hecho de tener estos esquemas de coordinación e intercambio de información que se hacen a través de las embajadas con sus agregados de estas dependencias (...) es la presencia de los agregados, trabajando en conjunto para tener intercambio de información y atención a la cantidad tan importante visitantes de esos países que se tienen en el Caribe mexicano”, puntualizó.

Por la mañana, durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el FBI está participando en las investigaciones en torno al asesinato de los turistas canadienses, en lo que parece ser un asunto relacionado con la compra-venta de drogas.

“Acaba de participar el FBI en un asunto en Quintana Roo y estamos pidiéndole al embajador de EEUU (Ken Salazar) que nos informe sobre esta participación. Si hubo informes, si hubo cooperación de conformidad con las normas. No nos oponemos a que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía”, enfatizó.

Durante su conferencia del viernes 28 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pediría un informe al embajador de EEUU en México, Ken Salazar sobre la presencia de agentes del FBI y la DEA en Quintana Roo. Pero el mandatario estatal aseguró que el presidente “recibió información equivocada. ”FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO/ARCHIVO

Sin embargo, el gobernador quintanarroense dijo en la entrevista que concedió el viernes que el presidente “recibió información equivocada”.

“Me parece que le habrán dado una información equivocada, tal vez diciéndole que había estado la presencia de agentes del FBI o de alguna manera, pero no es así (…) me parece que es un malentendido o una información equivocada porque lo que yo mencioné es la presencia en materia de intercambio de información”, insistió.

Destacó que este intercambio de información se da de manera “normal” a través de programas federales, “con esquemas de capacitación, apoyo y trabajo conjunto”.

El pasado 21 de enero, un sicario -que posteriormente se supo viajó desde la Ciudad de México para cometer el crimen- baleó a tres turistas canadienses que se encontraban en el Hotel Xcaret, en Quintana Roo, por lo que dos ellos perdieron la vida. (Foto: captura de pantalla)

El mandatario ha reconocido que Cancún, Playa del Carmen y Tulum se han convertido en un punto de atracción para muchos delincuentes..

“Las condiciones se prestan para eso, un aeropuerto en el que recibimos muchísimas personas que vienen de distintas partes del mundo, que tienen diferentes intereses y que provoca precisamente que se convierta en un lugar muy apetitoso en determinados momentos para ese tipo de acciones”, señaló en la entrevista radiofónica que otorgó el jueves.

Calificó los hechos recientes como “extremadamente llamativos” y expresó su preocupación por el incremento de armas en manos de los grupos delictivos, hecho que calificó de “difícil y preocupante” al no conocer por dónde se introducen estas armas.

