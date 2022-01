José Manuel del Río, ex secretario técnico del Senado, obtuvo amparo contra vinculación a proceso

En 2021 José Manuel del Río Virgen fue vinculado a proceso (Foto: Facebook/José Manuel del Río)

José Manuel del Río Virgen logró la suspensión definitiva de la vinculación a proceso y prisión preventiva que enfrenaba desde el 22 y 28 de diciembre del 2021. Un juez del juzgado décimo sexto de distrito en Xalapa, Veracruz, resolvió el amparo directo 49/2022 que lo vinculaba a proceso y prisión preventiva por el delito de homicidio calificado en contra de René Tovar Tovar, ex candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por el partido político Movimiento Ciudadano.

No obstante, esto no implica que el ex secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado quedará en libertad sino que ahora la decisión recae en manos de un juez federal, quien determinará si las pruebas presentadas por la defensa de Del Río Virgen son suficientes para que gane su amparo y solo entonces pueda quedar en libertad.

El pasado 28 de diciembre de 2021, el juez de control Francisco Reyes Contreras vinculó a proceso al ex secretario técnico del Senado después de que la Fiscalía Estatal presentara pruebas suficientes que el juez valoró como pertinentes, por lo que se le obligó a acatar la medida cautelar de prisión preventiva por un año y tres meses de investigación complementaria.

Del Río Virgen lleva más de un mes preso (Foto: Facebook/José Manuel del Río)

José Manuel del Río Virgen fue detenido el 22 de diciembre de 2021 por la Fiscalía de Veracruz tras su supuesta participación en el homicidio doloso de René Tovar, candidato por Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones Herrera, quien fue ultimado a tan solo dos días de las elecciones de 2021 cuando regresaba a su casa en Veracruz.

De acuerdo con la versión oficial Tovar Tovar fue emboscado la noche del 4 de junio cuando arribaba a su domicilio en la colonia Barrio de la Antena. Un grupo armado intentó secuestrar al candidato cerca de las 22:00 horas, por lo que los criminales abrieron fuego contra Tovar, quien recibió ocho impactos de arma en el lugar de los hechos. Posteriormente, se informó que falleció antes de arribar a un hospital, mientras recibía atención médica.

En un inicio se señaló a su jefe de campaña, Omar Ramírez Fuentes, como el presunto responsable del intento de secuestro, no obstante, día después una llamada de denuncia anónima al 911 señaló a José Manuel del Río como el perpetuador del delito por lo que la Fiscalía General del Estado de Veracruz ordenó su detención.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República aseguró que la detención de José Manuel del Río se dio después de una llamada anónima al 911, la cual asegura es la única prueba en contra de Del Río. (Foto: Facebook/José Manuel del Río)

El caso de José Manuel del Río ha causado indignación entre distintos personajes de la política pues el proceso desde su detención ha sido turbio. Por su parte Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, quien ha seguido muy de cerca el caso de Del Río en Veracruz, afirma que el ex secretario es inocente y que todo es parte de los abusos que presuntamente ha cometido el gobernador constitucional de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

El presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, también ha mostrado su disgusto ante la detención y, junto a Ricardo Monreal, le ha expresado su apoyo al detenido y ha exhortado a los jueces de Veracruz a actuar con “dignidad y decoro en la impartición de justicia”. A su vez criticó que Cuitláhuac García, gobernador del estado, está utilizando de manera facciosa a la Fiscalía.

Jorge Álvarez Máynez y Salomón Chertorivski encabezaron una manifestación para solicitar la liberación de José Manuel del Río Virgen (Foto: Cortesía MC / Twitter / @AlvarezMaynez)

El martes 25 de enero, un contingente encabezado por por los diputados federales Jorge Álvarez Máynez y Salomón Chertorivski, se manifestaron en las calles del Centro Histórico para exigir la liberación de José Manuel del Río. Los militantes de Movimiento Ciudadano condenaron el actuar de las autoridades y llevaron sus consignas hasta la plancha del Zócalo capitalino.

Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro aseguró en la protesta que “José Manuel del Río es inocente, es un preso político del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García”. Además, dijo que es víctima de la figura de prisión preventiva oficiosa, misma que ha dejado a más de 100 mil personas presas en el país sin sentencia.

