Gutiérrez Luna hizo un sondeo en el Metro y esto es lo que opina la gente sobre Lorenzo Córdova

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna realizó un sondeo en el Metro para saber la opinión de la gente sobre Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. (Imagen: Twitter/ @Sergeluna_S)

A través de su cuenta de Twitter, eine, Sergio Gutiérrez Luna compartió un video en el que muestra cómo realizó un sondeo en el Metro de la Ciudad de México para saber qué opina la gente sobre el hecho de que Lorenzo Córdova haya asistido a la Reunión Plenaria de legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

En el video, se ve a Gutiérrez Luna por los andenes del Metro y posteriormente en un vagón en donde pregunta: “¿Está usted de acuerdo que Lorenzo Córdova haya ido al PAN a hablar mal del gobierno?” A lo que una señora respondió inmediatamente: “¡no, son unas lacras, no, no, son unos corruptos!”

Segundos más adelante, una señora dijo en voz alta: “¡qué muera el INE! ¡qué muera el INE!” a lo que el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro añadió: “el árbitro debe de ser imparcial, no debe de irse con un partido ¿qué esperamos si hace esto?”

El integrante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) propuso modificar el artículo 129 de la Ley de Amparo, en el que se establece que cualquier servidor público está obligado por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión. (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, aprovechó el momento para informarle a la gente que busca impedir que funcionarios ganen más que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de una iniciativa de ley para evitar el otorgamiento de amparos y suspensiones a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y funcionarios de otros órganos autónomos que ganen más que AMLO.

El integrante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) propuso modificar el artículo 129 de la Ley de Amparo, en el que se establece que cualquier servidor público está obligado por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión.

No obstante, el artículo menciona que en ningún caso “podrá ser igual o mayor a la remuneración anual máxima que tenga derecho a recibir el presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias conforme a la ley de la materia”.

Luego de asistir a la plenaria con el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, las críticas y burlas no le han dejado de llover al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. (Foto: Twitter/@lorenzocordovav)

En otro momento del video, Gutiérrez Luna se unió a las peticiones de la gente y agregó: “Aquí la gente lo está pidiendo Lorenzo. ¡Renuncia ya! ¡Fuera!”. Asimismo buscó explicar la visita de Lorenzo Córdova a la Reunión Plenaria del Plan con un ejemplo de futbol.

“Un árbitro de futbol fuera a una fiesta del América a hablar mal de las Chivas y luego fuera al partido a arbitrar ¿tú qué opinarías?”

Al final del recorrido agregó unas palabras a modo de conclusión sobre el ejercicio que hizo: “Ya vimos lo que piensa la gente del pueblo, no los opinólogos, no los comentaristas, no los altos burócratas, no los corifeos de Lorenzo y Ciro.”

Lorenzo Córdova respondió a las críticas tras plenaria del PAN

Luego de asistir a la plenaria con el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, las críticas y burlas no le han dejado de llover al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien sostuvo que las reuniones con actores políticos son parte del papel que juega como árbitro electoral.

Durante la plenaria con el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara Baja, el consejero afirmó que las reuniones de la autoridad electoral con militantes, funcionarios y dirigentes de todas las fuerzas políticas son parte de la normalidad en el sistema democrático, “malo sería que éstas no ocurrieran”, agregó.

El mandatario federal pidió mostrar la fotografía donde se ve al consejero presidente con la bancada blanquiazul (Foto: Twitter/@Navegaciones)

“Es una responsabilidad, un derecho y también un deber del presidente del Instituto Nacional Electoral reunirse con las fuerzas políticas, con todas las fuerzas políticas sin excepción”

En su participación, Córdova Vianello aseguró que este tipo de actividades con partidos políticos no alteran la imparcialidad con la que se conducen los árbitros electorales, pues las resoluciones que ha realizado “dan cuenta de la imparcialidad y de la falta de sesgo político con que se maneja el INE y que algunos actores pretenden atribuirle”.

En este sentido, detalló que del 2016 a la fecha ha acudido como interlocutor a 11 reuniones plenarias de legisladores, tanto senadores como diputados, de los partidos Nueva Alianza, Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (MC).

SEGUIR LEYENDO: