Familiares y amigos dan el último adiós a Federico Mazzoni, el gerente argentino del club Mamita’s Beach

(Foto: Twitter/azucenau)

Familiares y amigos llegaron durante la tarde de este viernes a Quintana Roo para dar el último adiós a Federico Mazzoni, el gerente argentino del club Mamita’s Beach, asesinado el pasado 25 de enero.

En una emotiva despedida en la funeraria Casa Funeral San José, en la colonia Bellavista, en el municipio de Solidaridad, se reunieron compañeros de trabajo y familiares que viajaron desde Córdoba, Argentina, para participar en el velorio.

Entre abrazos y condolencias, lo recordaron como un hombre trabajador e íntegro. Cabe mencionar que el próximo 14 de febrero iba a cumplir 20 años de haber llegado a la Península de Yucatán como chef ejecutivo de una reconocida cadena de restaurantes en Mérida.

Mientras que en en el club Mamita’s Beach tenía laborando 10 años como gerente general del club de playa

“Yo únicamente le deseo buen viaje, no merecía morir así, todos reconocemos la trayectoria de Fede, era un buen amigo, un buen ser humano”, declaró en entrevista para Milenio Ana, cercana a Mazzoni desde hace varios años.

A las afueras de la funeraria, resalta la presencia de una patrulla de Seguridad Pública realiza rondines al exterior de la funeraria.

“No sé si gobierno a mi mente o mi mente a mí, pero estoy seguro que tengo un corazón anárquico, una alegría caprichosa y una nostalgia pasajera”, se puede leer en su muro de Facebook.

“Hace 19 años llegaba a este hermoso país gracias por todo mi querido México”, escribió en la misma red social el pasado 14 de febrero de 2021.

De acuerdo con el medio, dos hermanos de Federico ya se encuentran realizando los trámites para repatriar el cuerpo con el apoyo de autoridades migratorias, embajadas de México y Argentina, así como de la Fiscalía General del Estado.

Una de las líneas de investigación que se han hecho públicas a nivel nacional apuntan a una posible venganza de fraude entre particulares, por supuestos contratos no pagados.

El caso fue llevado hasta la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a “hablar con el gobierno de Quintana Roo para esclarecer la manera en que se dieron los contratos” dijo el presidente.

Empresario involucrado se deslinda de la muerte

Mientras tanto, la mañana de este 28 de enero el empresario Jorge Brizuela denunció que su vida y la de sus hijos corren peligro, luego de que Jorge Marzuca, propietario del club , ubicado en Solidaridad, implicara su nombre en el homicidio de Mazzoni.

En conferencia de prensa, señaló que quiere limpiar su nombre y aclaró que la línea de investigación de la Fiscalía es clara y hay detenidos, pues sugirió que podría estar involucrado el narcotráfico.

“Yo no tengo absolutamente nada que ver con los negocios que hacían dentro de su club desde hace 20 años”

“Todo el mundo sabe la problemática que hay en ese tipo de clubes, yo absolutamente no tengo nada que ver. El señor Marzuca tiene más de 20 años con ese negocio, donde todo el mundo sabe y lo dice la línea de investigación, lo dicen los medios y lo dice todo el mundo que es un centro de distribución. No sé qué distribuían ahí, no sé qué pasaba ahí, pero no eran cosas buenas lo que pasaba ahí”, expresó.

En este sentido, desmintió notas periodísticas y declaraciones de familiares de la víctima que atribuían el asesinato a un problema entre empresarios, por una deuda de contratos millonarios. Brizuela reveló que tuvo una amistad con Marzuca, la cual terminó por un préstamo y devolución con intereses.

“Yo estoy acá dando la cara para limpiar mi nombre, que se haga justicia, con base en todo lo que está pasando y me deslindo totalmente de las declaraciones mal fundadas que esta gente está dando”

Además, aseguró que no ha sido llamado ni citado a declarar con relación al caso.

Finalmente, lamentó la muerte de Federico, a quien calificó como una persona tranquila, cordial y trabajadora porque estaba 24 horas en el club, prácticamente como el dueño.

El pasado martes 25 de enero, el gerente argentino fue asesinado a tiros luego de que dos personas entraran al lugar y se encontraran con él y lo acompañaran al baño. Tras el acto, los sujetos huyeron hacia la playa y escaparon en motos acuáticas. Apenas el jueves se informó de la detención de un sujeto, quien habría llevado los vehículos al punto de encuentro.





Más información en desarrollo.