Es para “limpiar la casa”: John Ackerman señaló la importancia de la Primera Convención Nacional Morenista

John Ackerman explicó a Infobae México la importancia de demostrar la capacidad de autoconvocatoria al interior de Morena (Foto: Twitter / @JohnMAckerman)

Las diferencias al interior de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido político que puso a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la presidencia, han sido objeto del escrutinio público en diferentes medios de comunicación; en consecuencia, y desde las bases de la militancia, el partido convocó a la Primera Convención Anual Morenista, en la cual se plantea demostrar la capacidad de autocongregación y organización de las y los militantes y simpatizantes del partido guinda.

Dicho evento se programó para el sábado 5 de febrero en el monumento a la Revolución y, hasta el momento, aún existen algunas dudas de cómo se pudo organizar la Convención. De tal modo que Infobae México contactó a John Ackerman, uno de los más de 3 mil convocantes para que pudiera definir ampliamente qué es, qué originó y qué se espera de este acto público.

El miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM expuso que se trata de una “una autoconvocatoria de la militancia para la militancia”, que congregará a morenistas de todo México para que colaboren en una relación horizontal en ocho mesas de trabajo. También especificó que el financiamiento de esto no salió de las prerrogativas de Morena.

“No se está gastando un solo peso del partido de ninguna manera”

El partido de AMLO presenta diferencias al interior de su organización, por lo que se urgió a la participación de la militancia (Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas)

De acuerdo con lo mencionado por Ackerman, los orígenes de esta convención atienden a diferentes decisiones que se tomaron en la dirigencia del partido; sin embargo, resaltó como punto de inflexión cuando el presidente Comité Ejecutivo Nacional (CEN) no emitió la convocatoria para el Congreso Nacional de 2021, lo cual viola el Artículo 34 del Estatuto de Morena. “Eso detona las alarmas, porque se está ignorando a la militancia”.

Este artículo señala, que el Congreso Nacional contará con “la facultad de emitir reglamentos o acuerdos que correspondan al Consejo Nacional o al Comité Ejecutivo Nacional y a su presidente”.

También se anunció un nuevo proceso de afiliación al partido, lo cual se interpretó como un intento por ignorar a las bases de la militancia en el partido. “Morena le pertenece a sus bases”, aseguró. Y aunque reconoció que se deben pulir los problemas con el padrón existente, “no debería de haber un ‘borrón y cuenta nueva’”.

“Aquí hay un reclamo de militancia en general de las bases y particular de parte de los militantes fundadores que sienten que deberían ser tomados en cuenta”

El investigador de la UNAM señaló que este evento no es para perjudicar ni favorecer a nadie (Foto: Cuartoscuro)

Ante esta afirmación, el investigador de la UNAM puntualizó que esto no quiere decir que exista una intención de apoderarse del partido. “no es que los militantes fundadores quieran quedarse con el partido, de ninguna manera, simplemente que se les respete como parte del del partido y sus años de antigüedad”.

Y aunque estos son los detonantes de la creación de la Convención, agregó que existe un desplazamiento integral de los fundadores del partido y un olvido de los principios fundacionales. Por lo que otra intención que guarda este evento es la unión de Morena y su militancia, por eso destacó la horizontalidad de las mesas de trabajo, donde todos debatirán mano a mano y al final se publicaría una relatoría del evento.

“Esto va a ser un mensaje claro de empoderamiento ‘nosotros somos los que podemos dirigir este movimiento’. Y el mensaje hacia arriba, esperamos que la cúpula se dé cuenta que hay bases”

Asimismo, señaló que 2022 es un año idóneo para celebrar la Convención, pues no hay elecciones federales, por lo que se puede tomar el tiempo adecuado para renovar al partido sin que esto intervenga con el periodo de precampaña del 2023. Bajo esta lógica de no intervencionismo en los procesos electorales, también puntualizó que no tendrán presencia en los estados donde se renovarán gubernaturas.

“Podemos abstraernos poco del juego de las candidaturas para dedicarnos a limpiar la casa”

El 6° Bis del Estatuto de Morena es para evitar casos como el de Lilly Téllez (Foto: Cuartoscuro)

En cuanto a la fragmentación del partido, explicó que el concepto que pretende materializar Morena es tan nuevo que resulta difícil adaptarse. “Es fácil confundirse con el mensaje porque estamos todavía acostumbrados a viejas claves, viejas miradas”, y agregó que el pragmatismo en exceso, el chapulineo y el burocratismo son los que han desgastado a Regeneración Nacional.

Bajo esta lógica, reiteró que no se pretende favorecer ni perjudicar a nadie, “la Convención Nacional no está personalizada [...] no vamos ni a favor ni en contra de nadie en particular”, pero sí buscarán que se respete, además, el Artículo 6° Bis, el cual fue propuesto por López Obrador en 2018 para evitar que arriben al partido personajes como Lilly Téllez y Germán Martínez Cázares, quienes llegaron al Senado gracias a Morena, pero ahora ya no están en esa bancada parlamentaria.

“Artículo 6º Bis. La trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales, con relación a lo establecido a los incisos a. al h. del artículo anterior serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular”, se lee en el Estatuto de Morena.

Finalmente John Ackerman extendió la invitación a toda la ciudadanía que coincida con el proyecto de Morena y la 4T para que participen y se registren en la Primera Convención Morensita.

