Cuánto dinero gana un luchador profesional en México y cuánto en Estados Unidos

La lucha libre en México es uno de los deportes más practicados, vistos y tradicionales. (Foto: @CMLL Consejo Mundial de Lucha Libre Oficial/Facebook)

Uno de los deportes más practicados y queridos de México, es sin duda alguna la lucha libre. De nuestro país han salido grandes estrellas de este deporte, que incluso se han internacionalizado y han llevado su carrera a otros ramos, como el de la actuación. Tal es el caso del ícono de la lucha mexicana, El Santo, quien también era conocido como El enmascarado de plata, y llegó a ser un ícono de la cultura mexicana del siglo XX. Para 1958, El Santo comenzó a grabar películas, logrando aparecer en total en 52 filmes.

La lucha libre mexicana actual, sigue teniendo muchísimo éxito, pues sigue siendo uno de los espectáculos que se disfruta con la familia o con amigos.

Además, los atletas de alto rendimiento que practican este deporte, deben tener una preparación física y mental muy específica. Uno de los mejores luchadores mexicanos del momento, que ha logrado internacionalizarse, es Andrade “Cien” Almas. Este luchador, originario de Gómez Palacio, Durango, y quien actualmente tiene 31 años de edad, luchaba en México con el nombre de La Sombra, personaje con el que utilizaba una máscara.

Sin embargo, se fue a Estados Unidos a luchar, por lo que se cambió el nombre. Recientemente, el gladiador fue entrevistado por Alex Montiel, para su programa de El Escorpión al volante. En dicha entrevista, el youtuber preguntó varias cosas al luchador profesional, y hablaron de diversos temas. Andrade explicó que lleva en Estados Unidos luchando seis años, y que estuvo en la empresa WWE, la más reconocida de ese país, sin embargo, renunció.

El Escorpión Dorado entrevistó al luchador mexicano Andrade. Foto: Impresión de pantalla

También explicó que inició en el mundo de la lucha libre a los 13 años, en su ciudad natal, y a los 17 se mudó a la Ciudad de México. Estuvo, en México, en la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) por ocho años. El luchador explicó que cuando inició en el deporte, era complicado, pues debido a que no ganaba mucho dinero, tenía que escoger entre comprar ropa, o comida, o pagar renta, etcétera. Menciona que siempre tuvo el apoyo de su familia, sin embargo, él no le pedía el apoyo a su familia, pues quería “sufrir para cuando llegara el éxito, valorarlo”, dice.

“Dormí en el piso, en ocasiones no comía, comía una vez (...) ahorita que ya está llegando el éxito, que ya tienes un buen contrato, ganando en dólares, es como que dices, ok, ya, todo el sacrificio que hiciste, cuando inicié, que dormía en el piso, que a veces no comía, que entrenaba tres o cuatro veces al día, que luchaba cinco o seis veces por semana, todas esas cosas como que ahorita ya se están reflejando”, explica el luchador.

También contó que si tienen peleas, o no, a los luchadores de la empresa WWE les siguen pagando.

Uno de los temas que más llama la atención de este deporte es cuánto ganan, y de este tema también hablaron en la entrevista. El luchador explicó que, cunado comenzó a los 13 años, su primer sueldo fue de 80 pesos. “Tenía 13 años, decía: ah, 80 pesos, me sentía rico”. Luego, cuando comenzó a luchar como La Sombra, en la Arena México variaba su sueldo. “El Consejo se maneja en porcentaje, hace tiempo me tocó, cuando iniciaba, el boom de Místico, este cabr*n reventaba las arenas, siempre se ponían bien, tocaban 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos en la México, pero para mí, a veces luchaba cinco veces, por lucha, al principio, me empezaron a dar 2 mil, después 3 mil (pesos), e iba subiendo, ya después luchaba menos, pero ganaba más”.

La diferencia de salarios entre los luchadores en México y Estados Unidos, es bastante marcada. REUTERS/Ahmed Yosri

En cuanto a su salario en Estados Unidos, no especificó, pero dijo que “simplemente allá ganas en dólares, pero igual en WWE es como un futbolista irse a Europa, estás hablando de otros números, pero también, la gente dice: ya gana en dólares, sí, pero gastas en dólares porque vives en Estados Unidos y todo es más caro”.

En el portal del medio Milenio, se explica que un luchador en las empresas mexicanas más reconocidas de lucha libre, que son CMLL y AAA, ganan, por combate, entre 7 y 8 mil pesos, dependiendo de la consolidación que tengan los peleadores. Sin embargo, hay unos que llegan a cobrar hasta 20 mil pesos. En cambio, en Estados Unidos, más específicamente en la WWE, depende de la fama que tengan los luchadores, pues los de mayor renombre cobran más. El portal pone como ejemplo al luchador Brock Lesnar, quien llegó a con el mejor sueldo de la empresa estadounidense, cobrando 10 millones de dólares al año. Sin embargo, quienes comienzan su carrera cobran en promedio unos 80 mil pesos por función.

