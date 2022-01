María Asunción Aramburuzabala: cuáles son los planes que tiene la mujer más rica de México para los próximos 10 años

Foto Cuartoscuro

María Asunción Aramburuzabala Larregui es la mujer más rica de México, y una de las personas con más dinero en el país, posicionándose en el sexto puesto, solo por detrás de grandes empresarios como Carlos Slim Helú, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Alberto Beilléres y Juan Francisco Beckmann Vidal.

Según el último listado de Forbes, Mariasun, como se le conoce, posee una fortuna de USD 5 mil 630 millones, por lo que es la única mujer en el top 10 de la lista de millonarios del país. Es heredera del emporio cervecero Grupo Modelo, además de ser presidenta de la firma de capital privado Tresalia y de la empresa de bienes raíces Abilia.

La empresaria fue entrevistada en un podcast llamado Cracks, el cual es conducido por Oswaldo Trava, conocido también como Oso Trava. En la entrevista tocaron varios temas, y uno de ellos, fue el qué va a hacer la empresaria durante los próximos 10 años.

“¿Qué viene para ti en los próximos diez años, a qué le estás dedicando ahora la mayor parte de tu energía?”, pregunta Trava a Mariasun. Ella responde que piensa mucho en eso, pues actualmente tiene 58 años, por lo que en los siguientes diez “acabas con bastón”, expresa.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

Explica que a ella le gusta la actividad, los viajes extremos, bucear, y muchas cosas que lamentablemente se han tenido que detener con la pandemia. “La verdad hay muchas cosas que físicamente todavía quiero hacer, y pienso mucho de que, pues igual son mis siguientes 10 años móviles y los tengo que aprovechar, entonces, esa es una parte como personal que hay queda, que digo, sabes qué, yo no soy de cafesito y así, y ya cuéntame el chisme, no, a mí me gusta moverme”, explica la empresaria.

También dice que en la parte profesional quiere evolucionar y reinventarse. “Tengo ganas de crecer en algo que no he hecho, quiero probarme de nuevo, quiero empezar algo que sea distinto, emocionante”. Dice que aunque no tiene ninguna actividad candidata nueva a probar, sabe que lo quiere hacer, y que aunque le gusta mucho su trabajo y disfruta hacerlo, tiene que comenzar a preparar una transición a la siguiente etapa.

“Creo que parte de mi misión es esa transición al siguiente capítulo y asegurarme de que esa transición sea súper ganadora, entonces, creo que esa es una de mis misiones ahorita, empezar a generar esa transición, que no tiene que ser en un año o en dos, pero tengo que ir caminando, y luego tengo muchas ganas de eso que digo, de como, a lo mejor volver a estudiar, pero otra cosa, igual ser agricultor, algo así”, mencionó.

Explica que por el estrés ella tuvo que salirse de trabajar aproximadamente año y medio, y tuvo que regresar a estar al frente de sus negocios. Al volver a trabajar, tuvo que cambiar a todos los directores de Abilia.

FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Durante la charla, explica que ella es su juez más estricta y muy dura consigo misma, por ello ha aprendido a cuestionarse si es necesario ser así con ella. " La edad te va enseñando, y vas madurando, yo soy una gente que soy increíblemente dura conmigo, soy mi juez más estricto, más difícil, soy muy muy muy dura conmigo misma, por eso he aprendido a decir un poco: oye, ¿Te tienes que juzgar así, tienes que pensar así, te sirve torturarte? No, a ver, qué sí puedes hacer, y hay veces, hay cosas donde ya no puedes hacer nada he, y donde no puedes hacer te tienes que perdonar, y donde puedes hacer, te levantas y lo haces, y lo cambias, y así es la vida todo el tiempo”, dice la empresaria.

