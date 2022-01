María Asunción Aramburuzabala: cómo la mujer más rica de México enseñó educación financiera a sus hijos

María Asunción Aramburuzabala es la empresaria más acaudalada de México. Foto: Cuartoscuro

Hablar de María Asunción Aramburuzabala es hablar del poder que tiene la mujer dentro de los negocios. La empresaria, heredera de Grupo Modelo, es considerada la mujer con más dinero en México, y la persona con la quinta fortuna más grande del país, pues según el último listado de Forbes, tenía acumulados USD 5 mil 630 millones.

Es por esto que Mariasun, como también se le conoce, es considerada una de las mujeres más influyentes de México, e incluso, del mundo.

La mujer de 58 años, fue entrevistada recientemente por Oswaldo Trava, quien tiene un podcast llamado Cracks. En este, hablan de diversos temas de la vida privada de Mariasun, entre ellos, uno de los que más destacaron, fue la forma en que María Asunción habla de los negocios con sus hijos desde que eran muy pequeños.

En la entrevista, se le pregunta a Mariasun que en cuanto a balancear una vida de negocios con una vida con su familia, cómo es que lo hace. Cómo has combinado estos dos roles, se le pregunta, a lo que la mujer responde que la palabra equilibrio en sí, se pensaría en una balanza, 50% y 50%. “Yo la verdad, lo que no pienso que sea el equilibrio para las mujeres que trabajamos, el equilibrio no puede ser así, porque hay veces que el trabajo demanda todo y más, y tienes que estar ahí para darlo, no hay opcionalidad”.

La empresaria cuenta con una fortuna de USD 5 mil 630 millones. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Dice que para ella, el equilibrio fue que llegaba a su casa por la noche, y cuando tenía a sus dos hijos pequeños, estaba con ellos, los metía a su cama y ponían las caricaturas. “Nos metíamos todos a la cama y prendíamos las caricaturas, y platicábamos. Yo lo que hice fue hacerlos muy participativos de lo que estaba pasando, hay muchas familias que no les gusta platicar de las cosas de negocios, a un nivel muy sencillo, muy simple, pero yo les iba platicando, no sé, cuando hice la operación de Televisa, lo que había pasado ese día, lo que no había pasado, si era bueno, si era malo, porque era como un cuento”.

Explica que sus hijos han vivido su vida empresarial desde que eran muy pequeños. “Han participado de mis decisiones, han participado de mis triunfos y de mis fracasos, han sido parte integral de toda mi vida, no solamente de la personal, sino de la de negocios, y cuando he tenido el momento en el que de verdad puedo estar con ellos, o bien en las vacaciones y eso, entonces sí cortaba y era a full con ellos, pero mis equilibrios eran de a veces tengo que hacer esto y ni modo, y todas las ganas para sacarlo, y luego cuando tenía la oportunidad, resarcía”.

Trava menciona que la historia de su cama, la cena y ella contándoles de Televisa, fue una historia que también le contó alguna ocasión Pablo, su hijo, “entonces creo que algo hiciste bien, porque él dice: nos involucraba mucho y nos sembró el interés por los negocios, y de querer participar y de querer estar ahí”.

La empresaria continúa mencionando que ella les contaba la historia y ellos preguntaban y se interesaban. “Yo creo que la verdad, sabes qué, lo mejor de eso fue que yo les inculqué a ellos la pasión, el amor por los negocios y por el trabajo que yo tenía y yo sentía, y ese interés, entonces desde chicos ellos han estado muy enfocados y muy alertas, digamos, a eso, y al final del día, yo creo que eso son cosas que se transmiten, es como la cultura familiar, el trabajo, la disciplina, el día a día ir construyendo un deal con sus avances y sus retrocesos, los resultados buenos, los regulares, los malos, el por qué, las lecciones aprendidas, el cómo vamos cambiando y evolucionando, todo eso pues va formando la cultura familiar de los hijos de la casa”.

Mariasun, ha integrado a sus hijos en sus negocios desde muy pequeños. Foto: Cuartoscuro

Explica que ella encontró, integrando a sus hijos y acercándolos a ella, y haciéndolos partícipes completos de la historia, que eso ayudaba a que supieran “por qué ese día me había ido muy temprano, o no había llegado a comer, o lo que fuera, y así funcionó y funcionó bien, pero no fue un equilibrio así, fue un equilibrios de pedazos”, concluye.

María Aunción Aramburuzabala estuvo casada por 15 años con Paulo Patricio Zapata, con quien se casó teniendo apenas 19 años. Con él tuvo dos hijos, Santiago y Pablo Zapata Aramburuzabala.

SEGUIR LEYENDO: