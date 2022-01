Epigmenio Ibarra y Salvador García Soto se enfrentaron en Twitter por asesinato de periodistas

Ambos mantuvieron una extensa discusión con tuits (Foto: Captura de pantalla//Facebook: Salvador García Soto)

El productor Epigmenio Ibarra se enfrentó en Twitter contra el periodista Salvador García Soto, debido al asesinato de periodistas en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien, en poco más de tres años ya acumula 28 homicidios de esta índole.

Dicha pelea digital surgió luego de que un usuario de esta red social compartiera un tuit de el fundador de Argos Comunicación en el que le reclamó al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) sobre los crímenes contra periodistas durante su gestión.

García Soto recordó las cifras de comunicadores asesinados desde el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), por lo que le pidió su opinión tres años después de aquel mensaje contra el exmandatarios.

De inmediato Ibarra respondió y recordó que desde la mañana del 24 de enero realizó una “enérgica condena”. Asimismo, diferenció a AMLO de Peña Nieto, pues, dijo, el primero nunca ha minimizado estas protestas por la libertad de expresión, mucho menos inició la guerra contra el narco que desató una “imparable” ola de violencia.

Posteriormente, el columnista experto en seguridad señaló que no observó su condena, y aprovechó para mencionar la postura de López Obrador sobre no exigir a los jueces y fiscales un castigo contra los los asesinos de periodistas durante su gobierno. “Por eso hoy los periodistas están en la calles protestando”, aseguró.

Este tuit fue el que desencadenó la lluvia de acusaciones (Foto: Twitter)

Epigmenio Ibarra no perdió la oportunidad de responderle y lo cuestionó sobre la campaña que realizó en su contra y acerca de dónde se encontraba cuando exigían justicia por los comunicadores asesinados en anteriores sexenios, contra la “guerra de Calderón” y cuando “peña profundizó el conflicto”.

Sobre el tema, García Soto afirmó que también estaba protestando, pero desde sus columnas, mismas que le pidió leer para conocer la diferencia entre ambos.

“Exigiendo también justicia. Lea un poco mis columnas del sexenio de Calderón. Si se toma la molestia verá que lo critiqué igual que usted entonces. La diferencia es q usted se casó con AMLO y la 4T por eso ahora ya no critica ni exige justicia por la violencia del narco q sigue”, escribió en su perfil.

Con un tono más serio, Ibarra mencionó que nunca lo vio en aquellos momentos y que el único poder al cual respaldaría es el “emanado de la voluntad mayoritaria de las y los ciudadanos”.

Tanto el periodista como el productor se acusaron de simpatizar con "criminales y corruptos" (Foto: Twitter)

El también colaborador del diario El Universal contradijo al productor y cineasta, pues dijo que antes sí se alzaba contra los “corruptos, criminales y autoritarios”, ya que ahora “los adora y ensalza” por la amistad que tiene con ellos. “Perdió toda capacidad de crítica y por eso siempre habla del pasado”, sentenció.

Como último mensaje, Epigmenio Ibarra tildó a García Soto de tener “rabia ideológica”, pues es el enviado por aquellos criminales y corruptos, a quienes supuestamente apoya, para “hacer tabla rasa” y esgrimir el lugar común; “todos son iguales”.

Por su parte, el periodista lo retó a mostrarle una columna o nota con su nombre y firma en la que “adore o ensalse” a algún gobernante anterior. “No la encontrará porque yo, a diferencia de usted de ahora, no me acomodo al poder y al presupuesto. Siga adorando a su AMLO pero no mienta”, sentenció.

Finalmente, le pidió a Ibarra ya dejar de escribirle porque se encontraba en “algo más importante que responderle”, pues, afirmó, se encontraba exigiendo justicia por los periodistas asesinados por la violencia en México, misma que “sigue tan real y brutal en este gobierno de su adorado AMLO, igual o peor que con los otros presidentes ineptos”, detalló.

