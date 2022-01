Los últimos días de Lourdes Maldonado: “Lo van a meter a la cárcel por evasión fiscal”

Las palabras de la periodista Lourdes Maldonado sobre el pleito legal que le ganó al exgobernador Jaime Bonilla, tres días antes de ser asesinada

Este fin de semana, la lista de periodistas asesinados en México se engrosó con el nombre de Lourdes Maldonano. La noche de este 23 de enero se informó sobre su homicidio ocurrido en Tijuana, Baja California, al noroeste de México. Ella fue atacada con un arma de fuego en el Fraccionamiento Las Villas, en la Zona de Santa Fe, mientras se encontraba en su automóvil, convirtiéndose en la reportera mujer número 12 que matan en el país.

La periodista mantenía un pleito legal contra el exgobernador emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jaime Bonilla. Apenas el pasado 19 de enero ganó un litigio laboral por despido injustificado en una de las empresas del ex mandatario estatal.

En un video que circula en redes sociales, transmitido por la página del Semanario Libertad el pasado jueves 20 de enero, la pariodista aparece hablando de ese caso, en compañía de su abogado. “Para que lo denuncie. Por evasor fiscal, por corrupto y por tranza tiene que venir a pagar a la junta. No le conviene tener a una periodista revisando e investigando sus cuentas”, decía Maldonado tres días antes de haber sido asesinada.

Lourdes Maldonado y Jaime Bonilla (Fotos: Captura Presidencia de México // Cuartoscuro)

“Lo van a meter a la cárcel ( a Jaime Bonilla) por evasión fiscal, simplemente por eso te vas a la cárcel, por evasión fiscal. El señor es un evasor fiscal que jamás ha pagado impuestos”, contiúa diciendo a la persona que la está entrevistando sobre el tema. “Ese señor no paga, ¿cómo es posible que haya defraudado al Estado con 70 mil millones de pesos, que eso es lo que aumentó la deuda pública? y no hizo una sola obra, ¿en dónde está el dinero? pues en su chequera, en las cuentas de banco, ¿cómo es posible que no quiera pagar la miseria que me debe?”, recriminaba.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió en su habitual conferencia matutina de este lunes “ver con mucha responsabilidad” lo ocurrido y “no adelantar” ningún juicio hasta tener accesos a las investigaciones pertinentes. “No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen. No es responsable adelantar ningún juicio. Hay que esperar (...) No habrá impunidad”, advirtió.

En 2019, Lourdesacudió en una ocasión a la conferencia mañanera del presidente. Ahí, al tener la palabra, le pidió ayuda en el proceso que incluía al exgobernador, Jaime Bonilla: “Vengo para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida”.

La periodista Lourdes Maldonado acudió a una de las mañaneras de AMLO en 2019 a pedir ayuda por la situación en la que se encontraba y la hacía temer por su vida.

Cuestionado por ello, el Jefe del Ejecutivo afirmó que el Gobierno Federal tuvo contacto con Maldonado tras la denuncia planteada en el foro, sin embargo, aseguró que el pleito legal “no era un asunto de amenazas”, ni violencia.

“Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia. Se le ayudó y se le garantizó. (...) Hay que ver el móvil: si hay vinculación con la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables”.

Pero la amenaza a Lourdes Maldonado era real y latente, tan es así que estaba inscrita en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del estado desde 2021.

En lo que va del actual siglo, antes de Lourdes, 150 periodistas habían sido asesinados en México. De esa cifra, 11 eran mujeres, provenientes en su mayoría de los estados de Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas. Por ejemplo, la periodista tamaulipeca Dolores García Escamilla, ejecutada el 16 de abril del 2005 en su entidad, durante el periodo de Vicente Fox Quesada.

Los decesos más recientes fueron en la actual administración. Uno ocurrió el 11 de junio 2019, cuando la periodista tabasqueña Norma Sarabia, parte del equipo del Semanario Chontalpa, fue asesinada. Después corrió con la misma suerte, el 30 de marzo de 2020, su colega de Veracruz María Elena Ferral, quien trabajaba para el Diario de Xalapa.





SEGUIR LEYENDO: