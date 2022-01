Jenaro Villamil defendió a López-Gatell por investigación en su contra: “Acusación rocambolesca”

Jenaro Villamil también arremetió contra Javier Coello, representante legal de la denuncia (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO)

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), salió en defensa del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, tras confirmarse que un juez urgió una investigación en su contra debido a las miles de muertes registradas por COVID-19 en el país.

La tarde de este 20 de enero, el juez de control del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las diligencias correspondientes por el delito de “homicidio por omisión” perpetrado, presuntamente, por el funcionario de la salud.

Horas más tarde de darse a conocer la información, Villamil compartió algunos mensajes desde su cuenta de Twitter para respaldar a su compañero de la Cuarta Transformación (4T), quien fue señalado, dijo, de una “acusación rocambolesca”.

Asimismo, se lanzó contra Javier Coello Trejo, quien desde 2020 impulsa denuncias contra el subsecretario de salud y, en su momento, fue cercano a Carlos Salinas y Emilio Lozoya.

El funcionario respaldó a López-Gatell desde redes sociales (Foto: Twitter)

“‘Homicidio por omisión’, la acusación rocambolesca contra el doctor @HLGatell es encabezada por el inefable Javier Coello Trejo, el ‘fiscal de hierro’ que trabajó para Carlos Salinas y defendió recientemente al señor Emilio Lozoya. #TodosSomosGatell”, redactó Villamil.

Posteriormente, en un segundo tuit, recordó que “el fiscal de hierro” fue subprocurador de lucha contra el narcotráfico durante el sexenio de Salinas de Gortari. Sin embargo, fue señalado de proteger a los asesinos de Norma Corona, activista de derechos humanos en Sinaloa, por quien fue creada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Hasta el momento Villamil ha sido el único funcionario que respaldó a López-Gatell. Se espera que durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fiel a su costumbre, salga a defender al subsecretario para evitar que avance la investigación en su contra, misma que estaría en manos de Alejandro Gertz Manero.

Este recurso judicial no es nuevo, pues desde mediados del 2020 nació, cuando el padre del abogado Felipe de Jiménez Palacios dio positivo a coronavirus, pero debido a que no fue recibido por algún hospital público y no solventó la deuda en uno privado, falleció el 15 de mayo.

Javier Coello, abogado de Lozoya, es quien ha impulsado la demanda contra el subsecretario de Salud desde 2020 (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Pasaron los meses, y en noviembre de ese mismo año, se dieron a conocer diversas denuncias contra Gatell por las muertes derivadas de la emergencia sanitaria, entre ellas la de Jiménez Palacio y la de Nayeli Martínez Aguilar, mujer que sufrió la pérdida de su pareja, Eber Álvarez Zavala.

Coello Trejo es quien lleva el caso de esta denuncia, pues Felipe de Jiménez trabaja en su despacho. Hasta ahora se han presentado varias irregularidades en el caso, como la del 15 de diciembre de 2020, cuando la FGR desechó la denuncia sin haber investigado.

Después de este obstáculo, interpusieron un recurso de revisión ante el Juzgado Séptimo del Tribunal Colegiado en Materia Penal, con el cual se decretó la realización de un audiencia para ordenar al Ministerio Público abrir la investigación contra el funcionario, misma que se realizó este jueves.

Para Javier Coello, el epidemiólogo no acató las advertencias que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras naciones emitieron ante el brote del COVID-19 a finales del 2019. Por ello señaló que esta acusación aprobada indicó un incumplimiento al incisco XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud (SSa), mismo que estipula las funciones del subsecretario, como apoyar y proponer las políticas de salud pública de carácter internacional.

