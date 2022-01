Claudia Sheinbaum enalteció el trabajo de AMLO en los programas sociales

Claudia Sheinbaum aseguró que el presidente no ha subido los impuestos (Foto: CDMX)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó las labores que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha realizado bajo el cargo de Jefe del Ejecutivo, pues aseguró que el presidente no ha aumentado los impuestos gracias a su plan de austeridad.

Durante la entrega de la Tarjeta de la Pensión para el Bienestar, la mandataria capitalina explicó de donde proviene el capital que abastece los programas sociales, los cuales han sido prioridad en la administración del tabasqueño, así como también como estos han crecido con la llegada de la Cuarta Transformación (4T).

“El presidente no ha aumentado impuestos, no ha aumentado derechos, nada más le ha cobrado los impuestos a quien antes no los pagaban que eran los de más arriba, y ha hecho un programa de austeridad, que lo que significa es quitarle el peso del gobierno al pueblo de México, y con ese mismo recurso, hace la Pensión de Adulto Mayor universal en nuestro país”, declaró Sheinbaum Pardo desde el Monumento a la Revolución.

Los adultos mayores a 65 años reciben por bimestre 3 mil 850 pesos (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Claudia Sheinbaum recordó que actualmente los adultos mayores a 65 años reciben por bimestre 3 mil 850 pesos y cada año, hasta el 2024, se dará un incremento de 20 por ciento.

“Aquí en la ciudad, cuando nosotros llegamos, que solamente se daba en la ciudad, la recibían 525 mil adultos, hoy se da desde los 65 años y lo están recibiendo el doble de personas de los que lo recibían hace tres años, y no sólo eso, sino que prácticamente están recibiendo el doble de apoyo. Parece un milagro”, aseveró.

Aunado a ello, reconoció la labor del presidente cuando estaba frente a la capital del país, pues aseguró que la Pensión para Adultos Mayores “hoy en día se un derecho constitucional”.

“Es importante que recordemos que esta pensión de adulto mayor surgió en la Ciudad de México hace aproximadamente 20 años cuando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno, la lucha democrática que ha venido haciendo la Cuarta Transformación generó que hoy en día sea un derecho constitucional la pensión del adulto mayor”, destacó la funcionaria.

La Jefa de Gobierno recordó que la Pensión para Adultos Mayores surgió cuando AMLO estaba al frente de la capital del país (Foto: GALOCAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, Claudia Sheinbaum anunció que se construirán 64 sucursales del Bancos del Bienestar alrededor de la capital del país, de los cuales 11 ya se encuentran en funcionamiento. Por su parte, en enero de 2020, López Obrador informó que se construirían 2,700 módulos en dos años.

“Ya tenemos construidas más de 1,000 sucursales, pero las estamos equipando porque requieren cajeros. Ahora con la crisis mundial se nos ha complicado conseguir los cajeros, ya estamos formando a los responsables de las sucursales”, dijo el tabasqueño el 6 de enero.

Por otra parte, es necesario mencionar que durante la conferencia de prensa del 11 de diciembre de 2021, AMLO destacó que la pensión es universal y es “un reconocimiento, una recompensa a los adultos mayores, ancianos respetables que han contribuido en el desarrollo del país y que merecen un poco de holgura, de apoyo para vivir en el largo tramo de la existencia que les haga falta hasta el final”.

Mientras tanto, el pasado 30 de diciembre, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que durante ese año la inversión de en el programa de Pensión para el Bienestar fue de 150 mil millones de pesos y que fueron beneficiarios 9 millones 311 mil 834 derechohabientes.

