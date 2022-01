Rodrigo Herrera: los cuatro tipos de colaboradores que existen en una empresa de éxito, según el “tiburón” de Shark Tank

Rodrigo Herrera es dueño de la empresa Genomma Lab.

Rodrigo Herrera Aspra es, sin duda alguna, uno de los empresarios más exitosos que existen en la actualidad, pues es dueño de una de las empresas farmacéuticas para la salud y la belleza más exitosas que existen actualmente y que es de origen mexicano: Genomma Lab.

El empresario cuenta, según diversos medios, con una fortuna estimada en USD 600 millones, lo que lo convierte también en una de las personas más ricas del país. Herrera tomó popularidad cuando apareció en el reality sow Shark Tank, el cual es producido por canal Sony y en el que emprendedores muestran a un grupo de empresarios los productos que desean lanzar al mercado, o en su defecto, que ya están en el mercado pero que buscan un inversionista.

Frente a los emprendedores se encuentran empresarios que escuchan sus propuestas. A los empresarios, que funcionan como panelistas, se les conoce como tiburones, y si a alguno de ellos les interesa alguna de las propuestas o productos presentados y llegan a un acuerdo, se convierten en inversionistas del producto.

Entre los tiburones que han aparecido en el programa, se encuentran algunos de los empresarios más importantes y ricos de México, como Carlos Bremer, Arturo Elías Ayub, Patricia Armendáris y Rodrigo Herrera Aspra.

Este último en fechas recientes fue entrevistado en un podcast llamado Cracks, conducido por Oswaldo Trava, conocido también como Oso Trava. En el episodio, el empresario y el locutor del podcast hablan de diversos temas. Uno de los temas que tocan en la entrevista, es sobre los tipo de colaboradores que existen en las empresas.

Ante este tema, el empresario explica que para él existen cuatro tipos de colaboradores. El primero, dice, es el que tiene los principios y valores de la empresa, además que está comprometido con el propósito y misión de la empresa, sin embargo, no da buenos resultados. Explica que a este tipo de colaboradores hay que mantenerlos, darles una segunda oportunidad y, además, debes de motivarlo.

El segundo tipo de colaborador que existe en las empresas para Herrera, es aquel que tiene tus mismos principios y valores, está comprometido con el propósito de la empresa y que, además, da buenos resultados. “A ese lo tienes que promover y tienes que asegurarte de que no se te va, porque esos son los más importantes”, explica el tiburón.

El tercer tipo de colaborador, es aquel que no tiene tus mismos principio y valores, tampoco está comprometido con el propósito de la empresa, y además, no da resultados. Dice que esos hay que sacarlos de la empresa. “Esos hay que sacarlos de inmediato, pero en un segundo, además no los vas a extrañar y él te lo va a agradecer porque no pertenece ahí”, dice.

Rodrigo Herrera ha participado como panelista en el programa Shark Tank. Foto: Instagram / @fanpagerodrigoh

Al cuarto tipo de colaborador que existe en las empresas lo califica como los más peligrosos. “Es el que te va a traicionar, el que te va a hacer perder mucho más, es aquel que no tiene los principios y valores, que no está comprometido con la misión ni el propósito de la empresa, pero que da extraordinarios resultados. Que llega y que supera las ventas, ese es el más dañino y es el primero que tienes que sacar, aunque te duela en el alma perder los resultados que obtiene. Ese te va a traicionar, ese no lo hace por la empresa, lo hace por él mismo, de una manera egoísta, no está involucrado ni le interesa el equipo, le interesa él”, explica Herrera Aspra.

Dice que ese es el más dañino para una organización y por ello, hay que quitarlo de la empresa. Menciona que la misma experiencia como empresario, le ha enseñado que estos son los más dañinos de todos.

