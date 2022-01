Shark Tank: los secretos del tiburón Rodrigo Herrera para mantenerse en forma a sus 53 años

A sus 53 años, el empresario presume una figura bien trabajada. Foto: Tomada de Instagram

Sin duda alguno, uno de los reality shows más exitosos en la actualidad es Shark Tank. Este programa, producido por Canal Sony, lleva a personas que deseen iniciar un negocio o que ya lo tengan en el mercado, pero busquen una inversión mayor.

Para esto, hay un grupo de empresarios, quienes son conocidos como tiburones, que sirven como panelistas, y quienes escuchan las ofertas de los emprendedores, y si les convence alguno de los productos, puede que se animen a invertir en su empresa o acuerdan un arreglo para dividirse la empresa a cambio de cierta cantidad de dinero.

En este programa han participado como tiburones algunos de los empresarios más importantes del país, entre ellos, Arturo Elías Ayub, Carlos Bremer, Patricia Armendáriz y Rodrigo Herrera Aspra. Este último, dueño de la farmacéutica GenommaLab, y quien se estima, tiene una fortuna que asciende a los USD 600 millones.

Una de las cosas que más llaman la atención de Herrera Aspra es el atlético cuerpo con el que cuenta, esto a pesar de tener 53 años.

Rodrigo Herrera es dueño de Genomma Lab.

En una entrevista que se le hizo a Herrera, en el podcast Cracks, el cual es conducido por Oswaldo Trava, mejor conocido como Oso Trava, el empresario habla sobre cómo es que se mantiene en buena forma.

En la entrevista, Oso Trava menciona que Herrera es alguien que cuida mucho su cuerpo, además de que tiene un gran interés por los temas de longevidad, y le pregunta que qué es lo que quiere lograr con esto. Ante esto, Herrera responde que él no conoce a nadie, independiente de la edad, que esté bien de sus facultades mentales, y sano, y que diga que se quiere morir.

“Las personas en nuestro instinto queremos vivir más años, es muy fácil decir, cuando tienes 25 o 30 años, no, yo no quiero vivir más de los 60, espérate a que tengas 60, que estés sano, en buen estado, y que digas: ya tengo 60, me quiero morir hoy. No, eso no sucede”, menciona el empresario.

Dice que lo que queremos es vivir más años con calidad. “Queremos poder tener movilidad, queremos poder ser autosuficientes, yo creo que es algo fundamental, cuando pierdes la autosuficiencia, no quiere decir que debas de dejar de vivir, pero sí se demerita tu calidad de vida. Ahora, no es que a los 80 años vayas a decir: bueno, quiero ser autosuficiente, eso es algo que tienes que trabajar toda tu vida para poder llegar allá”, explica.

El ejercicio es parte de su rutina diaria. Foto: Tomada de Instagram

Trava pregunta qué hace en este aspecto, a lo que el empresario responde que no existe mejor tratamiento y medicamento que la alimentación. Menciona que la dieta mediterránea es la que funciona para vivir más años y más tiempo. “Hoy está muy claro cuales son las mejores dietas y para qué funciona cada régimen de alimentación, y la dieta mediterránea es la que, sistemáticamente, funciona para vivir más años, para vivir más tiempo, y qué es, pues muchas verduras, algo de fruta, que yo no soy muy fan de la fruta por el azúcar, pescado, como base aceite de oliva que tiene muchas ventajas, si vas a comer carbohidratos, que sean integrales, complejos, y eso es la dieta aprobada que funciona más tiempo”, explica.

También dice que otra cosa fundamental es la actividad física, pero no todos los días a una hora. “El tema tiene que ver con, después de 50 minutos, el daño celular que tienes por mantenerte sentado y sin actividad, es irreversible, es para toda tu vida, ahí lo que pasa cuando las células se reproducen, la mitosis, lo que sucede es que si estás sentado hay una reproducción deficiente de las células”, menciona el empresario.

Además, dice que pueden agregarse algunos medicamentos y suplementos que se pueden utilizar, como la formina, que es para bajar el azúcar, y las estatinas.

Trava le pregunta que cuántas veces al día come, a lo que responde que hace varias dietas. “A veces hago lo que es como Body for life, esta metodología y como seis veces al día, pero por lo general trato de comer tres veces al día”.

Se le pregunta si toma suplementos y cuáles, a lo que responde que toma cúrcuma y para las articulaciones glucosamina y condroitina, además de un multivitamínico. De proteína, explica que toma proteína de suero de leche, cuando se mete de lleno al gimnasio.

