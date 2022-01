Shark Tank: Cuál es el libro que más recomienda el tiburón Rodrigo Herrera

Rodrigo Alonso Herrera Aspra es dueño de la empresa farmacéutica Genomma Lab.

Sin duda alguna, uno de los programas más exitosos y llamativos en los últimos años, ha sido el reality Shark Tank, el cual tiene versiones en varios países, incluido en México. El programa, en el que han aparecido grandes y exitosos empresarios como Arturo Elías Ayub, Carlos Bremer, Patricia Armendáriz y Rodrigo Herrera Apra, es producido por el canal Sony.

En este, varios emprendedores muestran a los empresarios ya mencionados, quienes son conocidos como tiburones, los productos que ofrecen. Muchos de ellos ya se encuentran en el mercado, otros más, buscan un apoyo económico de los millonarios para que pueda salir a la venta sus productos.

Uno de los tiburones más destacados del programa, sin duda alguna es Rodrigo Herrera Aspra, quien es dueño de los laboratorios GenommaLab y quien, según algunos medios, acumula una fortuna de USD 600 millones. La empresa de Herrara es dueña de marcas muy conocidas, como son Asepxia, Suerox, XL3, Aliviax, entre algunas otras.

Herrera se vio atraído por por negocios desde muy pequeño, pues él, de niño, comenzó vendiendo tomates que él mismo cosechaba a través de una innovadora técnica de de cultivo: la hidroponia. A los 17 años consiguió trabajo en una pequeña ferretería en el centro de la ciudad, en la calle de López, en donde se encargó de atender el mostrador, balancear los libros, contables y revisar los inventarios.

Herrera cuenta con una fortuna aproximada de USD 600 millones. Foto: Instagram

El empresario fue entrevistado en un podcast llamado Cracks, el cual es conducido por Oswaldo Trava, mejor conocido como Oso Trava. En esta entrevista, se le pregunta que en qué newsletters está suscrito, para recibir información en su correo electrónico. Ante esto, el empresario responde que recibe newsletters, que son publicaciones digitales que se reciben en el correo electrónico de manera periódica, de unas tres páginas. El primero es el de Mercado de OTC a nivel global, en el que recibe todas las noticias de todo lo que pasó desde quien lanzó un producto nuevo, hasta si alguien compró alguna empresa.

El segundo que lee es uno de nuevos ingredientes activos, de InCosmetics, que es una organización que hace ferias, en el que aparecen todos los nuevos descubrimientos sobre productos cosméticos. Menciona que otro que recibe de negocios y empresas es son reportes específicos de la industria que hacen los bancos.

Sobre la forma en que consume libros, explica que tiene una metodología, en donde usa un audiolibro y además utiliza un kindle. En el audiolibro sube la velocidad y la velocidad de lectura y con lo que te quedas, “es impresionante, porque estás en algo audiovisual”.

También se le pregunta sobre cuál es el libro que más ha regalado en su vida, y por qué. Ante esto responde que ha regalado muchos libros. “He regalado tres libros mucho, posiblemente el que más, últimamente, es uno de Steven Pinker, En Defensa de la Ilustración, que en inglés es Enlightenment now, es extraordinario ese libro, es un gran libro, de hecho lo leí, se me hizo extraordinario y varias personalidades, como Bill Gates dice que es el mejor libro que ha leído en su vida. Lo que tiene es que tiene muchos datos y nos dice hacia donde va el planeta, y vamos por un camino extraordinario, y todos los que dicen lo contrario es falta de información, porque los datos son bien claros”, explica.

El empresario participa en Shark Tank junto a otros grandes empresarios. Foto: Captura de pantalla YouTube/Shark Tank México

Otro de los libros que menciona es el de Culture Code, de Daniel Coyle, y el último del que habla es el de Living For A Purpose, “que lo que te hace es que te ayuda a encontrar tu propósito y tu norte en la vida, para saber que es lo que, a lo que te tienes que enfocar, y tiene una metodología padrísima de cómo seguir y cómo encaminarte y te da mucha orientación para no distraerte en cosas que van a ser temporales y que no es tu sueño”, explica Herrera Aspra.

