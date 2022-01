Por qué Banorte sería la mejor opción para adquirir Citibanamex, según Bank of America

La sede de Banorte en la ciudad de Monterrey, Nuevo León (Foto: Reuters)

Si hay una compañía que es apta para adquirir la cartera de Citibanamex, el tercer banco más grande de México, es Grupo Financiero Banorte, del empresario Carlos Hank González.

De acuerdo con un análisis del Bank Of America Securities (BofA), el llamado “banco fuerte de México” es el comprador más probable del negocio de banca de consumo que dejará en el país la firma estadounidense Citigroup, cuyo precio rondaría entre los 10 mil y 12 mil millones de dólares.

BofA señaló que Banorte tiene una sólida posición de capital y un historial exitoso de consolidación, así como un límite de mercado de 20 mil 700 millones de dólares; es decir, más del doble del banco mexicano Inbursa, de Carlos Slim, y de la firma española Santander, de Ana Patricia Botín-Sanz.

Además, menciona entre las ventajas para el banco regiomontano, que potencialmente podría derivar en sinergías significativas de la superposición de operaciones y una estructura de financiamiento más baja, así como la probabilidad de que cuente con el apoyo del gobierno acelerando las aprobaciones regulatorias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y Carlos Hank González, dueño de Banorte (Foto: Cuartoscuro)

“El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha declarado que le gustaría ver a Banamex en propiedad mexicana nuevamente”

Cabe mencionar que el pasado 13 de enero, AMLO mencionó tanto a Hank González como a Slim, Ricardo Salinas Pliego y José Javier Garza Calderón, como probables inversionistas para hacerse del banco en su deseo de “mexicanizar”a CitiBanamex. Sin embargo, el presidente enfatizó que su gobierno no se opondrá a que instituciones extranjeras pujen por el banco de “Citi”.

“Esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en la licitación, extranjeros, no estamos cerrados […] Las ganancias de la banca, cuando los accionistas son extranjeros, no se reinvierten en nuestro país”, expresó.

Alcanzaría el nivel de cartera de BBVA

El análisis de BofA abunda en que si Banorte llegase a ser el comprador, la entidad combinada tendría un tamaño similar al del banco más grande en el país: el español BBVA, en los segmentos de consumo e hipotecario, y superaría a este como el mayor jugador en tarjetas de crédito.

Vista de la torre BBVA Bancomer, ubicada en Paseo de la Reforma en Ciudad de México (Foto: EFE)

“Vemos espacio para que se deriven importantes sinergias de costes, ya que BBVA opera con aproximadamente un 30% menos de empleados y sucursales que las instituciones combinadas”

Agrega: “también es probable que surjan sinergias de un menor costo de financiamiento para Banorte”.

No obstante, apunta, la realización de sinergias de costos podría retrasarse, ya que el gobierno podría restringir las reducciones de personal en los primeros años.

Para BofA, la administración de Grupo Financiero Banorte sólo buscaría tal transacción si el precio pagado tuviera sentido para los accionistas.

“Una combinación potencial de Banamex sería transformadora y consolidaría a Banorte entre los dos bancos mexicanos más grandes. Pero los méritos financieros de una posible transacción aún no están claros”

Hasta el momento Grupo Financiero Banorte no se ha pronunciado al respecto.

Qué empresarios ya manifestaron su interés

Si bien Banco Azteca no es uno de los principales bancos en México, Salinas Pliego es calificado como el tercer empresario más acaudalado del país (Foto: Cuartoscuro)

El único que ha hecho pública su intención de adquirirlo es el dueño de TV Azteca y Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien el pasado 11 de enero escribió en su cuenta de Twitter que ya pidió a su equipo que analice la conveniencia de “adquirir Citibanamex”, sin dar más detalles.

No obstante, según la prensa nacional, la canadiense Scotiabank, así como Santander, también están analizando la oferta, pero ninguna lo ha hecho oficial.

Sobre la venta, Citigroup explicó que desde el año pasado comenzó a salir de la banca de consumo en varias naciones de Europa, Asia y el resto de América Latina, pues ahora quieren enfocarse en un modelo de negocio mayorista, de banca corporativa y de inversión.





