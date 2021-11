Qué es lo que más admira María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México, de Carlos Slim

María Asunción Aramburuzabala cuenta con una fortuna de USD 5,630 millones. FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

En México, hay grandes empresarios que han destacado por tener buenas estrategias para negociar, lo que les ha permitido tener buenos ingresos y consolidarse como los personas millonarias. Sin embargo, las mujeres también ocupan un importante puesto en este ámbito.

María Asunción Aramburuzabala es, actualmente, la mujer más rica de México, pues cuenta, según la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes, con una fortuna de USD 5,630 millones. Esto la posiciona también, en el lugar cinco de las personas con más dinero en México, solo por detrás de Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Juan Francisco Beckmann Vidal.

Mariasun, como también se le conoce, es heredera de Grupo Modelo, una de las compañías cerveceras más importantes del país, pues quedó a cargo de la compañía tras la muerte de su padre, aunque su madre y su hermana también quedaron a cargo. Además es presidenta de la firma de capital privado Tresalia. En fechas pasadas, la empresaria fue entrevistada por Oso Trava, para su podcast llamado Cracks, en donde se presentan empresarios exitosos y comparten la manera en la que han triunfado con sus negocios y cuentan algunas experiencias de su vida.

En el podcast, Oso Trava le pregunta a María Asunción si cuando comenzó en los negocios tuvo algún mentor o asesor de confianza que la instruyó. Ella responde que al principio, cuando tomó las riendas de Grupo Modelo, fue muy difícil, pues las personas que la pudieron haber ayudado no la ayudaron, sino que al contrario. “La gente que estaba cerca trató de alguna manera de tomar ventaja o sacar partido, y realmente fue una etapa donde nosotras tuvimos mucho miedo, de hecho Tresalia, que es la empresa desde donde invertimos, le pusimos así porque son tres aliadas, eso mismo nos hizo que tuviéramos una liga mucho más fuerte entre nosotros”, explica, refiriéndose a su madre y su hermana, con quienes inició el proyecto de Tresalia.

La empresaria es heredera de Grupo Modelo. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Explica que nunca hubo nadie a quien se haya podido acercar, pero en ese momento no tuvo a nadie, sin embargo, después de un tiempo conoció a Carlos Slim, quien la impulsó.

“Carlos Slim, la verdad, como mujer, sí me impulsó (...) sí me promocionó, y sí trató de verdad de tratar de empujarme y de ayudarme”. Tras esta declaración, Oso Trava le pregunta si además de esto, le aprendió algo a Carlos Slim, a lo que responde que él tiene todo para aprenderle. “La verdad es una persona inteligentísima, a mí lo que siempre me sorprendió, yo estuve en su consejo en América Móvil muchísimos años, primero en Telmex un poquito de tiempo, y luego ya América Móvil, a todos los jóvenes nos mandó junto con Claudio X. al port de América Móvil, y estuve muchísimos años ahí, hasta que ya salí”.

Menciona que lo que le impresiona mucho de Slim es la habilidad que tiene de saber cada una de las partes de su negocio, y de tener los números siempre presentes. “Es una persona que no se le va nada, que está en todo, que conoce todas sus inversiones, sabe los números de todo, sabe cómo están reportando, es impresionante el control que tiene sobre todo su haber”.

Egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, en 1995 Mariasun quedó a cargo de la Vicepresidencia de Grupo Modelo y Corona. Su abuelo, Félix Aramburuzabala fue cofundador de dicha empresa, luego de emigrar a México durante su juventud.

Carlos Slim es el empresario más rico de México. EFE/ Santi Donaire/Archivo

Fue hasta 17 años después acuerda la venta de una parte de Grupo Modelo al grupo blga ABI-InBev por 17,000 millones de euros, se quedó con el 49% de la empresa cervecera. Permanece como accionista y ocupa un lugar en el Consejo de Administración de la misma.

Entre sus múltiples negocios del pasado, destaca como consejera en El Universal, Televisa, América Móvil, Grupo Financiero Banamex, Fesnillo, ICA, Aeroméxico, Médica Sur, Siemens, Empaques de Carton United y Empaques San Pablo. Fue la primera mujer en Consejera en la Bolsa Mexicana de Negocios

