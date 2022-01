Empleados de maquila en Saltillo se unieron a divertida dinámica y llegaron al trabajo en pijama

Facebook Aptiv Saltillo 1

En ocasiones, las empresas tienden a implementar dinámicas a fin de que sus trabajadores se sientan incluidos o para romper con la rutina laboral, así lo hizo Aptiv Saltillo.

La empresa de Saltillo, Coahuila quiso darles un día diferente a sus empleados con el “Viernes loco” que consistió en ir a trabajar en pijama, pues consideran que el trabajo en muchas ocasiones es considerado un “segundo hogar.”

“¡En Aptiv Saltillo 1 apoyamos la integración! Se dice que el trabajo es como un segundo hogar, por eso en un Viernes Loco nos vinimos en pijamas. Gracias por participar en actividades que nos unen como una familia. #IsOurMove”

Los trabajadores de la maquila lucieron pijamas invernales en su mayoría, algunas de ellas tenían estampados de algún personaje, como la Señora Potts y Din Don de la película “La Bella y la Bestia”, de Snoopy, pandas y una de las chicas optó por usar un mameluco de Pikachu.

Este tipo de actividades promueven la comunicación y el compromiso laboral, asimismo, buscan motivar a los empleados, fomentan el trabajo en equipo y ayudan a liberar el estrés, pues en ocasiones las personas no saben cómo manejarlo y terminan por perjudicar tanto en su vida laboral, como en la personal.

Y aunque algunos de los comentarios fueron negativos, la publicación tiene hasta el momento 489 reacciones, 380 comentarios y se ha compartido en 2 mil 208 ocasiones.

Algunos de los usuarios de Facebook escribieron divertidos comentarios, como el de Coris Sanvel: “Ustedes no usan la playera del pri, de pijama?” mientras que otros ironizaron como Alvaro Mendez: “Osea toda la semana metidos en la planta y todavía quieren que se lleven su pijama cuántos más peña cuántos más es lo único que tienen de descanso ponerse esa pijama y dormir noooo peña cuántos más.”

Y aunque las dinámicas de integración no suelen ser tan comunes, la realidad es que ayudan a romper la tensión en ambientes laborales en los que la hay y en ocasiones han mejorado las relaciones entre los miembros del equipo, siempre y cuando exista disposición.

Así respondió “amiga” al joven que dejó Harvard para regresar con ella

Recientemente el usuario Tik Tok @palevill27 se hizo viral cuando compartió que dejó la Universidad de Harvard para regresar a México y estar con su exnovia, lo que hizo que recibiera respuestas.

El joven realizó el trend con la canción Favorite Crime de la cantante Olivia Rodrigo, el motivo del video era compartir los sufrimientos amorosos y contar lo que hicieron por su enamoramiento: “Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba para regresar contigo a México”, escribió en su descripción.

Joven mexicano se volvió viral tras dejar Harvard para volver con su novia (Foto: Tik Tok / @paleville27)

Por su parte, la usuaria de la popular red social, Dani Austin (@daniaustin37) compartió el video con la misma canción en la parte que dice All The Things I Did Just So I Could Call You Mine (Todas las cosas que hice sólo para poder decirte mío), pero hizo una combinación con el video de @palevill27 y en la descripción puso “Cuando tu ‘amigo’ deja Harvard por ti”, entre sus expresiones se notó confundida y también agregó unos emojis de banderas rojas para dar a entender que lo que hizo su amigo de abandonar la universidad no estuvo bien.

Más de 700 personas le respondieron a la tiktoker, algunas desearon que regresaron, mientras que algunos se preguntaron cómo terminaría esa situación.

@palevill27 hizo otro video en la misma red social, después de que su amiga, por la que se regresó a México le respondiera: “Cuando ves que “ella ya subió video”, escribió y con un audio gracioso se mostró sorprendido. Entre los comentarios destacados estuvieron el de @_edsom.m_, que señaló: “Según yo @AleSansoresMajul es la ex; @DaniAustin37 es la “amiga” y @AnaPaulaAlbert es como extra porque le gustaba este compa”.

