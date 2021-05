Quién es Olivia Rodrigo: la chica Disney de la que todos hablan

Rodrigo debutó en la escena musical con su canción "Drivers License" (Foto: Instagram / @oliviarodrigo).

Olivia Rodrigo es una joven actriz y cantante cuyo nombre que no ha abandonado las tendencias mundiales este 2021. Se ha posicionado como una de las artistas más escuchadas de este año, con tan solo 3 canciones y, también, por el drama de su primer desilusión amorosa que se viralizó en TikTok.

Con tan solo 18 años ya planea abandonar la imagen de “chica Disney” que tiene desde el 2016 cuando debutó en la sitcom Bizaardvark, para dedicarse a la par de la actuación, a la escena musical.

“Mi primer álbum Sour está en todas partes ahora. Cada canción es tan personal y cercana a mi corazón. Poder compartirlas con el mundo es lo más especial que he hecho en toda mi vida”, expresó la intérprete por medio de su cuenta de Instagram.

Olivia Rodrigo actualmente protagoniza la serie de Disney+, High School Musical: The Musical Series (Foto: John Marshall/Handout via v REUTERS).

Chica Disney

La joven actriz californiana inició su carrera en la industrial del entretenimiento con pequeños papeles y actuando en comerciales para marcas de ropa. Su primer papel importante lo obtuvo en el 2016 al co-protagonizar la serie de Disney Channel, Bizzaardvark, junto a la actriz Madison Hu.

Sin embargo, su carrera alcanzó la fama mundial al protagonizar, como Nini Salazar-Roberts, la serie de Disney+, High School Musical: The Musical Series. Lugar donde ha tenido la oportunidad de interpretar las principales canciones de la historia e, inclusive, componer dos melodías para la banda sonora de la primera temporada: All I Want y Just For a Moment.

Aunque debe de mantener una imagen de “chica Disney” (es decir, cumplir con el reto de siempre ser un modelo a seguir), ella ha sido muy clara en sus posturas políticas, especialmente con el feminismo. Actualmente es divulgadora y panelista del Instituto Genna Davis del género en los medios de comunicación.

Actualmente se especula que tiene una rivalidad con la también actriz y cantante de Disney, Sabrina Carpenter (Foto: AFP PHOTO / ANGELA WEISS).

Drama con Sabrina Carpenter y Joshua Bassett

A inicios de año, Olivia Rodrigo sorprendió al mundo con su single debut Drivers License. Una canción en donde describió cómo se sintió después de que le rompieron el corazón, muchas personas empatizaron con su historia debido a que relató cuál era su sentir con los planes que tenía con su ex pareja y que jamás pasaron.

No obstante, los fans comenzaron teorías en la aplicación TikTok y señalaron que la canción tenía un destinatario claro y era Joshua Bassett, su compañero de reparto en High School Musical. Rodrigo y Bassett se volvieron muy unidos desde que comenzaron a grabar la historia en el 2019 y, aunque nunca se confirmó, se dice que fueron novios debido a la gran cantidad de publicaciones que subían juntos a las redes sociales.

Los fanáticos no se quedaron solo en las teorías, sino que comenzaron a atacar cabos e involucraron en la historia a la también actriz y cantante, Sabrina Carpenter, quien es la actual pareja del joven Joshua. Debido a que Rodrigo en su canción expresó “Y tú, probablemente estás con la chica rubia que siempre me hizo dudar. Ella es mucho más mayor que yo. Ella era la que me hacia sentir insegura”.

Olivia Rodrigo y Joshua Bassett se conocieron en la serie High School Musical (Foto: DISNEY+).

Muchos pensarían que todo quedó en teorías de fans y videos cortos en la red social de moda; sin embargo, tanto Joshua como Sabrina respondieron a la canción de Olivia. Bassett lanzó su canción “Lie, Lie, Lie”, en donde se defendió y expresó: “me contaron todas las cosas que vas diciendo. Estás actuando tan inocente, como si yo fuera el único culpable”.

Mientras que Carpenter fue muy clara en la (no tan) indirecta con su canción “Skin”, pues parecería que le respondió directamente a Rodrigo: “tal vez podríamos fingir que no hay gravedad en las palabras que escribimos, puede no lo dijeras en serio, puede que ‘rubia’ fuera la única rima. Soy feliz y tú lo odias”.

A la fecha ninguno de los tres involucrados se ha posicionado al respecto, situación que le ha dado pie a los fans a seguir sacando teorías. Lo único que es cierto es que Olivia Rodrigo ha dejado muy en claro que su nuevo material discográfico le sirvió como catarsis para superar su primera desilusión amorosa, puede que si sea Joshua Bassett o no.

La cantante californiana a confesado que sus principales inspiraciones musicales son Taylor Swift y Lorde (Foto: Instagram / @oliviarodrigo).

Una oda a los corazones rotos, Sour

El primer disco de estudio de Olivia vio la luz el pasado 20 de mayo y contiene canciones que le recuerdan a cualquier persona esa primera vez en que le rompieron el corazón, en que sintió que jamás volvería a amar de una forma tan pasional (incluyendo a los celos y las inseguridades) y entregando todo lo que en ese momento se tiene.

“Espero que disfrutes de los 34 minutos y 46 segundos de mi derrame agrio de tripas. Gracias por ayudarme a convertir mis sentimientos infelices en uno de los mejores momentos de mi vida”, concluyó la también actriz en su mensaje por el lanzamiento de su disco.

Por último, la cantante también confesó que su música tiene una fuerte influencia de Taylor Swift y Lorde, a quienes siempre ha admirado por su talento y su particular estilo de componer canciones.

