“Hacer refinerías es tirar dinero”: Ricardo Anaya tundió a AMLO por fortalecer a la industria petrolera

Anaya sobre las refinerías de PEMEX

Ricardo Anaya Cortés, a través de un video publicado en su cuenta personal de Twitter, habló sobre la propuesta de adquirir nuevas refinerías del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declarando que sus ideas “son viejas y no entiende el mundo”.

El excandidato por el PAN a la presidencia en 2018 es uno de los principales opositores de la Cuarta Transformación. Actualmente, se encuentra exiliado del país al ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de supuestamente recibir siete millones de pesos para votar a favor de la Reforma Energética cuando era diputado.

De acuerdo con el político, López Obrador está invirtiendo en algo que no tiene futuro: “Extrayendo y vendiendo petróleo, Pemex gana 50 dólares por barril. Refinando, en el mejor de los casos, Pemex gana 3 dólares por barril. Refinando la ganancia es muchísimo menor. El problema de López Obrador no es su edad, el problema es que sus ideas son viejas y no entiende el mundo”, explicó Anaya.

Ricardo Anaya y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

En el video, menciona a Carlos Elizondo, un ex director del CIDE y exconsejero de Pemex que ha opinado sobre el tema: “Lo ha explicado de manera impecable. No hay que ser una eminencia como Carlos Elizondo para entender que ganar 50 es más que ganar 3, pero López Obrador no lo entiende. Le está metiendo todo el dinero a comprar una refinería en Estados Unidos y a construir una refinería en Tabasco, que por cierto se volvió a inundar y es un total desastre”.

El exdiputado sostiene que AMLO quiere guardar el petróleo para las nuevas generaciones, pero “¡En el futuro no valdrá nada! Todo mundo sabe que el petróleo va de salida”.

Añadió que marcas de autos como Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota y Honda ya le pusieron fecha al fin de los autos de gasolina, todos van a ser eléctricos. Además explicó que Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, y muchísimos otros países, ya también fijaron la fecha en la que estará prohibido que se venda un vehículo de gasolina; “no hay duda el petróleo va de salida”.

En el video, Anaya colocó un fragmento de otro video publicado por el presidente en donde menciona: “No vamos a extraer más petróleo crudo del que necesitamos para producir nuestras gasolinas, esto es dejar petróleo para las nuevas generaciones”, decisión que el político cuestionó: “Cómo que para las nuevas generaciones, es como si un campesino dijera que va a dejar manzanas para las nuevas generaciones, para cuando crezcan sus hijos no van a valer nada. En el futuro el petróleo no va a valer nada”.

Refinería de la petrolera estatal mexicana Pemex Cadereyta, en Cadereyta, en las afueras de Monterrey. Foto: REUTERS/Daniel Becerril

“Las próximas generaciones van a ver el petróleo en los museos, les va a costar trabajo entender que ese líquido negro haya provocado guerras en el mundo. Lo que hay que hacer es sacarlo hoy, y venderlo ahorita que vale mucho dinero, y con ese dinero hacer escuelas hospitales, y claro usar el dinero para preparar la transición; el cambio hacia lo que viene en el futuro que son las energías limpias, especialmente la solar”, explica Anaya.

Y es que en el video Anaya Cortés menciona que la radiación solar en México es una de las mejores de todo el mundo para generar electricidad. El político dio el ejemplo de Inglaterra y Singapur, dos países que tienen planeado construir cables de miles de kilómetros sólo para comprar electricidad solar de Marruecos y Australia, respectivamente.

De acuerdo con el político, se debe aprovechar hoy el petróleo y hacer una transición, hacia lo nuevo, lo limpio; hacia las energías renovables, especialmente la energía solar. “Tenemos todo para pasar de Pemex a Solmex. Hacer refinerías es tirar el dinero, esos fierros no van a servir para nada en el furo. Tenemos un futuro brillante a nuestro alcance, sólo hace falta sentido común y visión de futuro”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: