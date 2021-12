Deer Park: AMLO proyectó que operación de compra-venta concluirá en enero del 2022

(Foto: Shell US)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló que el Gobierno Federal espera liquidar la refinería de Deer Park para enero del 2020, esto, declaró, gracias a que desde el 2020 se cuenta con un “ahorro”.

“En enero se liquida. Ya en enero se cierra la operación”.

Respecto a la deuda adquirida tras la operación, el mandatario aprovechó para aclarar que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) la que defina de qué manera y cómo se liquidará.

De acuerdo con el presidente, esta refinería tiene capacidad de procesar más de 300 mil barriles y afirmó que se han invertido aproximadamente 30 mil millones de pesos para el proyecto de creación y rehabilitación de las refinerías de México.

“Cuando se hizo la oferta, se llegó al acuerdo de compra sin embargo, quedó pendiente la autorización de Estados Unidos. Nos llevó un poco de tiempo el permiso, porque queríamos liquidar la adquisición en diciembre” recordó el mandatario.

En la adquisición de dicha refinería ubicada en Texas de manos de Royal Dutch Shell, intervinieron el departamento de estado, del tesoro y la secretaria de energía de EEUU. “Hubo algunas protestas, no muy claras, para que EEUU no otorgara el permiso. Hasta los últimos días leí que una tintorería presentó una denuncia, me acordé de aquello del pastelero de Tacubaya” haciendo alusión al conflicto que se dio entre Estados Unidos y México en 1836: la guerra de los pasteles.

Información en desarrollo...