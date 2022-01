AMLO insistió que el INE sí tiene presupuesto para la Revocación de Mandato: “El pleito no es conmigo”

AMLO habló respecto a la revocación de mandato (Foto: Captura de pantalla / Youtube Andrés Manuel López Obrador)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró que ya está demostrado que el Instituto Nacional Electoral (INE) sí tiene recursos suficientes para organizar la revocación de mandato.

“Acerca del INE pue ya es bastante lo que se ha hablado, todos sabemos que si se hace un esfuerzo de parte de los consejeros del INE se puede llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, que es muy importante porque es un método democrático que debemos ir estableciendo hasta que se convierta en un hábito, para que se acote le poder presidencia, que nadie se sienta absoluto. Que si un presidente actué bien pueda continuar y si actúa mal que se le pueda quitar, y esto por la vía democrática, la vía pacífica”, comentó durante la conferencia matutina.

Ante la controversia que existe con el INE respecto al presupuesto designado para la realización de la revocación de mandato, el mandatario mencionó que no se puede destinar dinero del presupuesto, según Hacienda, porque “ya está autorizado para otros propósitos, para otros fines.

“Ellos tienen que cumplir con la Constitución y hacer la elección, la consulta. Hacerla como establece. El pleito no es conmigo, es con la Constitución”

(Foto: Twitter/INEMexico)

López Obrador explicó que este ejercicio es algo bueno: “Es algo ejemplar, tiene que ver con la democracia participativa, con el hecho de que sea la gente la que decida siempre que el pueblo no sea ignorado, que el pueblo tenga siempre las riendas del poder en sus manos”.

Además añadió que poco a poco debe ir cambiando esa mentalidad que ha predominado por mucho tiempo: “que la política se hace en las élites o tiene que ver con los de arriba, que el pueblo es un ciudadano imaginario, que nada más se les convoca cuando hay elecciones, para cumplir el expediente. En una auténtica democracia el pueblo manda, decide; el poder lo tiene el pueblo, por eso no me canso de repetir lo que significa la palabra democracia: poder del pueblo, no de los intelectuales, no de los políticos, no de los periodistas, de los expertos, de los potentados, es el poder de todos”.

