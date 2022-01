Certificado de vacunación de COVID-19: cómo imprimirlo y para qué sirve

El código QR del certificado de vacunación podrá ser verificado en tiempo real (Foto: Cuartoscuro)

Las y los ciudadanos que ya completaron el esquema de inmunización ya pueden consultar e imprimir su certificado de vacunación COVID-19, el cual está avalado por el Gobierno de México.

Dicho documento puede descargarse e imprimirse desde el sitio oficial https://cvcovid.salud.gob.mx/, mediante el cual también podrá consultarse de qué laboratorio fue el biológico recibido, la fecha y el código de vacunación, que podrá ser verificado en tiempo real por las autoridades correspondientes.

Después de haber ingresado al sitio web habilitado por la Secretaría de Salud (SSa), se deberá introducir la Clave Única de Registro de Población (CURP) del usuario que desee consultar, descargar e imprimir el comprobante. Además, también será enviado al correo electrónico con el que la persona se dio de alta para recibir su primera dosis.

Este documento también podrá solicitarse mediante la aplicación de mensajería de WhatsApp, ya que se puede descargar por esta vía y el primer paso es enviar un mensaje con la palabra “Hola” al siguiente número: 56 1713 0557 y seguir los siguientes pasos tras la respuesta del charbot, que informará sobre el proceso para adquirir el comprobante.

Para tramitar el comprobante deberás tener a la mano tu CURP (Foto: Karina Hernández / Infobae)

1. Para continuar deberás escribir la palabra “Certificado”.

2. Ingresar tu nombre, fecha de nacimiento y la CURP.

3. Deberás compartir cuál es la vacuna recibida y el número de dosis.

4. Finalmente, recibirás un nuevo mensaje con varias opciones, entre ellas, la de descargar el certificado.

Al pulsar la opción requerida, en el teléfono móvil se descargará un documento en formato PDF del certificado oficial completo. Una vez descargado, este comprobante contendrá el tipo de vacuna recibida, la fecha de inmunización y un código QR.

Al momento de descargar el documento, los usuarios deberán revisar cuidadosamente los datos del certificado, pues en caso de que el comprobante tenga datos incorrectos, se podrán realizar aclaraciones mediante una dirección de correo electrónico que estará incluida en el correo recibido por parte de las autoridades sanitarias.

También podrán corregirse los datos mediante este enlace, en el cual se desplegará un formato. Ingresa los datos requeridos, marca la opción que solicitas en la corrección y adjunta una copia de la papeleta que se te entrega tras la aplicación de las dosis en formato PDF, JPG o PNG.

El certificado de vacunación no podrá solicitarse para asuntos laborales (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Recuerda que la papeleta que se entrega al momento de aplicar los biológicos es el documento que comprueba que tipo de vacuna se aplicó, las dosis y lote, por lo que sin ese no se puede realizar el certificado. Una vez completados los campos, deberás dar clic en enviar. Ten paciencia, el proceso de corrección de datos puede demorar algunos días.

El certificado de vacunación funcionará para comprobar, con un respaldo oficial, que los ciudadanos que tienen necesidad de viajar a otros países ya fueron vacunados, pues en algunos países hay restricciones de viaje y solicitan este documento para permitir el ingreso.

Asimismo, el código QR del documento permite verificar su autenticidad en tiempo real, ya que solo es necesario escanearlo y obtendrás como resultado la validación del documento registrado, en el que se especifica la fecha, la CURP, así como los datos del tipo de antígeno que se administró.

En contraparte, el propósito de este comprobante no tiene relación con empleos o contrataciones, por lo que no pueden solicitar el documento en espacios laborales. “El certificado no debe usarse en México como condicionante de empleos, como ningún otro requisito”, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

