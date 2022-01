Los mejores memes que dejó el aumento del precio del limón

Los mejores memes del aumento del limón (Foto: @paco040 - @JesusChuytiza / Twitter)

El limón, una de las frutas que más consumen las y los mexicanos, registró un aumento en las primeras semanas de enero, situación que alarmó a más de uno debido a la gran demanda que existe de este alimento.

De acuerdo con información de Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en la Ciudad de México el precio del kilo del limón colima se está vendiendo en 79.90 pesos. Por otra parte, esta cifra va en aumento en los mercados, ya que, en las redes sociales se ha reportado que hay puestos y tiendas que ofrecen el producto entre los 85 y 100 pesos.

Fotografía de archivo de una mujer vendiendo verduras en un mercado de Ciudad de México. EFE/Madla Hartz

Otro de los motivos por los que esta situación es desafortunada es que la demanda del limón comenzó a aumentar debido a que dentro de los múltiples beneficios que este cítrico aporta, se encuentra la vitamina C, la cual otorga numerosos beneficios al cuerpo, entre los que destacan la prevención del resfriado, situación importante por el contexto de la pandemia.

Cabe aclarar que según un artículo de la agencia estadounidense National Institutes of Health la vitamina C no es un antigripal, sin embargo, sus componentes, al igual que una vida y dieta saludable, ayudan a que el sistema inmunológico trabaje de mejor manera y se encuentre en un estado óptimo para combatir enfermedades.

Por otro lado, de acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) el aumento se debe a varios motivos, entre ellos se encuentra el problema de la temporada, ya que según el organismo, durante los meses de enero a mayo la producción limonera es mucho menor. Esta situación causa un impacto directo en su costo.

No obstante, diversos usuarios en Twitter aprovecharon la ocasión para comparar los altos precios del limón con lo que cuesta un anillo de compromiso. Y es que en estos tiempos complicados, uno de los mejores regalos podría ser un limón y uno de los indicios para saber si alguien tiene dinero podría ser revisar si en su refrigerador se encuentra esta fruta.

Foto: @JPSibillaT / Twitter.

Por otra parte, los constantes frentes fríos también han dañado parte de las producciones, pues las temperaturas elevadas y las lluvias provocan un retraso en su maduración y por lo tanto, en su recolección.

Otro factor a considerar es el aumento en los costos de los fertilizantes, ya que el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) reportó que éstos se encarecieron 27.62 % en diciembre, cuestión que golpeó a otras frutas y verduras.

A todos lo puntos mencionados se le suma la inflación a la que se enfrenta el país, la cual reportó una alza que no se había visto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, dentro de las múltiples imágenes que los internautas han creado para reír un rato a pesar de la triste situación, se encuentran las siguientes:

@Guarromantico_ / Twitter

Otra de las tantas preocupaciones que se hicieron notar fue que los precios de las micheladas y el tequila se podían duplicar, pues qué son estas bebidas sin el toque especial que le agrega el jugo de los limones.

Foto: @JesusChuytiza / Twitter.

Un millón de cosas le pueden pasar al país pero la cultura mexicana siempre se va a mantener en pie si existen los tacos con sus respectivos limones y su salsa pero ¿ahora qué va a pasar cuando la gente vaya a comer este manjar? Lo más probable es que sean intimidados por las miradas de los taqueros para evitar que se echen los acostumbrados 10 limones.

Foto: @DaddyCoolJS / Twitter.

El precio del kilo ha sorprendido tanto, que traer limones será como llevar mucho dinero en efectivo y se va a necesitar seguridad para evitar que la gente “menos privilegiada” caiga en la tentación de empezar a robarlos.

Foto: @paco040 / Twitter.

