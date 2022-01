COVID-19: arrestaron a primer persona en Ecatepec por no utilizar cubrebocas

El joven desobedeció las instrucciones de los agentes de seguridad (Foto: Gobierno Ecatepec)

Tras el aumento de contagios de COVID-19, hace unos días, el gobierno de Ecatepec en el Estado de México aprobó el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública. Por ello, este viernes -día en que entró en vigor dicha reforma-, fue arrestado la primer persona que incumplió con la nueva norma.

Se trató de Javier “N” de 29 años de edad, quien de acuerdo con las autoridades municipales, se encontraba parado en la calle Adolfo López Mateos, frente a las oficinas de los juzgados civiles y familiares, cuando una “célula covid” que realizaba recorridos se percató de su presencia.

Ante esta situación, los agentes de seguridad le solicitaron que se colocara el cubrebocas y el hombre obedeció. No obstante, cuando se retiraron los policías, el implicado se quitó la protección y agredió verbalmente a los oficiales.

Debido a ello, el bando municipal procedió a arrestar a Javier por ocho horas, quien permaneció privado de su libertad durante ese periodo en las instalaciones de la Oficialía Mediadora y Calificadora Las Américas.

No obstante, las críticas por parte de los internautas no se hicieron esperar y arremetieron contra las autoridades estatales por sancionar a personas que no usen cubrebocas en vez de quienes cometen delitos.

“En Ecatepec ya han detenido a más por no usar cubrebocas que ladrones este año”, “la administración de Ecatepec es una jodida burla” o “Cual sustento jurídico lo obliga a hacerlo? Ninguno, deberían de estar detrás de asaltantes y ladrones y dejarse de estupideces. Bastante mal las cosas en @Ecatepec cómo para andar con golpes de pecho”, son algunos de los comentarios en Twitter.

Fue hace un par de días que, con el objetivo de mitigar los contagios acelerados de COVID-19, que trajo consigo la temporada invernal y la variante Ómicron, el gobierno del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, emitió una medida donde se hace obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos.

La disposición fue propuesta por el alcalde morenista Fernando Vilchis Contreras y aprobada por unanimidad durante sesión de cabildo los ediles, donde se hicieron modificaciones al bando municipal con el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 164 del ordenamiento.

Establecieron que todos los ciudadanos deberán portar una protección en nariz y boca cuando se encuentren en espacios como mercados, plazas, transporte público y la cabecera municipal.

Para las personas que no acaten el exhorto, tendrán una sanción de cinco horas de trabajo comunitario, o bien, un arresto inconmutable de dos o hasta ocho horas.

Además, las modificaciones facultaron a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal para que realicen exhortos a los ciudadanos para que porten cubrebocas o lo usen correctamente.

Vilchis Contreras expresó que este tipo de decisiones pueden ser antipopulares, sin embargo, buscan tomar acciones emergentes para preservar la salud y la vida de los habitantes del municipio más poblado del Edomex.

“Estas disposiciones van en dos sentidos, la primera decisión que se va a tomar es para preservar la vida y en una posterior decisión que hagamos en el cabildo será para preservar la economía del municipio”, señaló.

Ramiro Alonso Aliaga Ramírez, presidente de la Cruz Roja en el municipio de Ecatepec, respaldó la decisión tomada y señaló que ante el incremento acelerado de los casos de la variante Ómicron que han puesto en crisis al mundo, es pertinente mantener y fortalecer las recomendaciones sanitarias.

