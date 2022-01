Cártel de la Sierra desafió al gobierno desde Iguala: “Salgan a divertirse”

El Cártel de la Sierra llamó a los pobladores de Iguala que no teman ante rivales porque ellos brindan seguridad en la región y pueden salir a divertirse a gusto. Video: @Elblogdelosgua1 / Twitter.

El Cártel de la Sierra y/o los Tlacos mantuvieron sus desafíos al gobierno de Guerrero desde Iguala para brindar seguridad en la región, sobre el poder de instituciones públicas como la policía y el Ejército, pues invitaron a la población para que disfrutaran con diversión de lo que les rodea.

En una grabación contradictoria, el grupo criminal sugirió la pax narca por su presunto resguardo al norte de la entidad y combatiendo a sus rivales de la Bandera, célula derivada de Guerreros Unidos. Según uno de los sujetos armados, lograran mantener la paz ejecutando a quienes cometen delitos.

Además, llamaron a los vecinos de Iguala para que omitan lo difundido en redes sociales sobre el Cártel de la Sierra, pues acusaron, sus rivales pretenden influir y causar pánico mediante falsedades o rumores.

“Gente de Iguala, salgan a divertirse y disfrutar de todo lo que hay en su bella ciudad, no se espanten por p*ndej*s que solo pelean por Facebook, así se aventaron dos años”, señaló un sujeto encapuchado y sentado en una mesa con un fusil.

La grabación fue tomada al interior de un pequeño cuarto con cerca de 13 hombres cubiertos de la cara, gorras negras y un rifle de alto poder en los brazos. En el narcomensaje se dirigieron a sus enemigos a quienes advirtieron que irán por ellos hasta donde están refugiados.

La gobernadora ha prometido reforzar la seguridad en Iguala y ahí sesionó este jueves (Foto: Comunicación Social Guerrero)

“La paz y la tranquilidad que tiene la ciudad la seguiremos dando nosotros, dejen de amenazar al pueblo, hijos de toda su p*t* mi*rd* madre”, añadieron sobre el supuesto miedo que genera la Bandera.

Durante la mañana de este 13 de enero, la gobernadora Evelyn Salgado encabezó la Mesa de Seguridad en Iguala junto a autoridades del municipio y militares que encabezan el proceso contra la violencia. Pasaron solo unas horas para que el Cártel de la Sierra se asumiera como quienes mantienen bajos índices delictivos, en lugar de la administración pública.

“Seguimos cumpliendo con nuestra palabra de velar y cuidar de ustedes, no se intimiden por lo que vean en redes sociales, ya que los p*ut*s mayates lombricientos de la Bandera, el p*t* drogadicto de la Beba quieren intimidar y crear psicosis en ustedes”, añadió el presunto sicario de los Tlacos.

Desde que no entraba en funciones, Evelyn Salgado prometió reforzar el número de agentes en Iguala y no ceder a ninguna presión de criminales, debido a que no generó ningún pacto con ellos.

Además, la célula delictiva que disputa el territorio advirtió que irán contra supuestos ladrones de motocicletas, comercios y el resto de quienes se dedican ese ilícito. También sugirió que sus enemigos de la Bandera han solicitado apoyo para enfrentar al Cártel de la Sierra.

Los tlacos han ejecutado a decenas de rivales, 20 de ellos tan solo en un día de septiembre de 2021 (Foto: Captura de pantalla)

“Vengan a toparnos, mierdas, no que andan de p*t*s donde sea, ofreciendo el c*l*, pidiendo paro e inventando mamadas”, reclamó el encapuchado.

A principios de octubre pasado, supuestos miembros del Cártel de la Sierra, dirigido por Onésimo Marquina, el Necho, amenazaron a través de un video a David Gama Pérez, alcalde de Iguala.

En la grabación, los 10 sujetos armados y encapuchados pidieron al priista negociar para evitar más homicidios. También declararon que para que hubiera paz en la ciudad, ellos debían encargarse de resguardar la seguridad.

Los criminales reclamaron al edil haber introducido a foráneos para controlar Iguala, cuando, de acuerdo con ellos, tienen a personas competentes y capacitadas para realizar esa labor. También ordenaron arreglar la situación con los dueños de la plaza o, de lo contrario, seguirían los asesinatos.

Ya para noviembre, prometieron que intervendrían a favor del pueblo bajando precios de los alimentos. En primer lugar, indicaron, habían comenzado con el costo de la tortilla y para ello desplegaron narcomantas donde ordenaron que bajaría de 22 a 16 pesos el kilo.

La gobernadora también acudió a la entrega de infraestructura en la primaria de Iguala donde estudió (Foto: Comunicación Social Guerrero)

Previamente, el 29 de septiembre, el Cártel de la Sierra difundió otro clip en que fueron ejecutados hasta 21 integrantes de la Bandera, entre ellos líderes. Cuatro cadáveres fueron abandonados al interior de un coche estacionado frente a la que fuera casa de campaña del alcalde electo del PAN-PRD-PRI en el municipio, el mismo Gama Pérez.

El principal rival de Onésimo Marquina es Jesús Martínez Brito y/o Jesús Rodríguez Brito, Chucho Brito y/o el Marranero, quien fue detenido en 2011 por el Ejército en Iguala. En aquel entonces se le identificó como jefe de los Beltrán Leyva y quien disputaba territorio a la Familia Michoacana. Presuntamente, quedó libre y volvió al negocio en el norte de Guerrero.

SEGUIR LEYENDO: